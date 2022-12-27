Задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки

Задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил информированный источник, при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев.

В Антикоррупционной службе подтвердили задержание.

Ранее Карим Кокрекбаев был акимом Жамбылской области (2013-2018 годы). ГУ "Казселезащита" он возглавил с августа 2019 года. До этого назначения работал послом Казахстана в Кыргызстане.









