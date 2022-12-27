Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки

Задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев Фото: president.kg
Задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил информированный источник, при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев. 

В Антикоррупционной службе подтвердили задержание. 

Ранее Карим Кокрекбаев был акимом Жамбылской области (2013-2018 годы). ГУ "Казселезащита" он возглавил с августа 2019 года. До этого назначения работал послом Казахстана в Кыргызстане. 



Читайте также

Канат Мусин рассказал о работе над отменой норм о Первом Президенте

Руководителей нескольких акиматов в Алматинской области наказали за свалки

Правительство Казахстана планирует брать займы на строительство канализации у МФО

Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
футболист
Легенда мирового футбола Пеле попрощался с семьей и друзьями
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления