Председателя суда задержали при получении крупной взятки в Петропавловске

19 декабря 2024 года в Петропавловске при получении взятки задержали с поличным председателя экономического суда СКО, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Верховном суде.

"В результате совместной операции Комитета национальной безопасности и Отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в городе Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов США за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны", – говорится в распространенном сообщении.

Согласно информации на сайте Северо-Казахстанского облсуда, председателем специализированного межрайонного экономического суда региона является Баймаханов Бекбол Алгибаевич.

Отметим, что в ноябре 2024 года стало известно о задержании с поличным при получении взятки председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова. Кроме того, в Алматинской области к четырем годам и шести месяцам лишения свободы осудили председателя суда города Конаева за мошенничество.