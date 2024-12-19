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События

Председателя суда задержали при получении крупной взятки в Петропавловске

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 17:45 Фото: Zakon.kz
19 декабря 2024 года в Петропавловске при получении взятки задержали с поличным председателя экономического суда СКО, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Верховном суде.

"В результате совместной операции Комитета национальной безопасности и Отдела внутренней безопасности Судебной администрации РК в городе Петропавловске задержан с поличным председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области Б. при получении крупной взятки в сумме 15 тысяч долларов США за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны", – говорится в распространенном сообщении.

Согласно информации на сайте Северо-Казахстанского облсуда, председателем специализированного межрайонного экономического суда региона является Баймаханов Бекбол Алгибаевич.

Отметим, что в ноябре 2024 года стало известно о задержании с поличным при получении взятки председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова. Кроме того, в Алматинской области к четырем годам и шести месяцам лишения свободы осудили председателя суда города Конаева за мошенничество.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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