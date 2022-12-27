Итоги года: самые важные законы и указы

2022 год выдался богатым на различные события, в том числе в законодательной сфере. В общей сложности в этом году было принято 68 законов, ряд из которых судьбоносные. О самых важных и резонансных расскажет Zakon.kz.

Полномочия Елбасы

7 февраля Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан".

Первый блок поправок направлен на законодательное закрепление нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов и расширение перечня квотируемых категорий граждан. Помимо женщин и молодежи, устанавливается квота и для лиц с инвалидностью.

Второй блок направлен на передачу полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совета безопасности президенту РК.







Фото: elbasy.kz



Так, из конституционного закона "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" исключено пожизненное право Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности.



Новые области

С 8 июня вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому в Казахстане образованы три новые области.





Фото: gov.kz



область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова; область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели; область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Кроме того, административный центр Алматинской области перенесен из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Теперь в Казахстане 17 областей.

Перенос сроков перехода на ОСИ

1 июля подписан закон, которым вносятся изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам электроэнергетики, недропользования, местного государственного управления, жилищно-коммунального хозяйства.





Фото: Zakon.kz



В частности, речь идет о продлении сроков перехода от КСК к Объединению собственников имущества (ОСИ) и Простым товариществам (ПТ) до 1 июля 2023 года.

Это связано с тем, что к установленному законом сроку перехода многоквартирных жилых домов на новую форму управления – 1 июля 2022 года – это смогли сделать только 60% домов.

Сначала помешала пандемия COVID-19, из-за которой было сложно проводить собрания жильцов, а затем сами КСК мешали работе вновь создаваемых объединений.

Другой проблемой являются споры по поводу содержания дворовых территорий. Кроме того, законодательно предусмотрены не все механизмы в жилищной реформе.

Из Нур-Султана в Астану

17 сентября столице официально возвращено название Астана, а также установлен семилетний и однократный срок для президента Казахстана.





Фото: primerminister.kz



Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан".

"Переименовать город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан в город Астану – столицу Республики Казахстан", – сказано в документе.

День Республики

29 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников".





Фото: Zakon.kz



В частности, закон предусматривает возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

Вместе с тем из списка госпраздников исключен День Первого Президента – 1 декабря. Он стал праздничным днем наравне в профессиональными праздниками.

Амнистия

2 ноября подписан закон "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий освобождены от наказания.





Фото: Zakon.kz



Получили сокращение сроков наказания и освобождены от отбывания наказания лица, подпавшие под влияние провокаторов и совершившие преступные деяния в условиях массовых беспорядков с 4 по 7 января, а также сотрудники правоохранительных органов и военные, допустившие уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий.

Закон предусматривает перечень статей Уголовного кодекса, подпадающих под действие акта гуманности, условия и порядок применения амнистии, а также закрепляет компетенцию правительства и местных исполнительных органов по реализации мер по размещению, трудоустройству освобождаемых лиц, оказанию им социальной и иной помощи.

Также предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Амнистии не подлежат лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Под амнистию попали около 1,5 тыс. человек.

Конституционный суд

5 ноября впервые публично в ходе торжественной церемонии глава государства подписал шесть законов:





Фото: akorda.kz



Конституционный закон Республики Казахстан "О Конституционном суде Республики Казахстан";

Конституционный закон Республики Казахстан "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан";

Конституционный закон Республики Казахстан "О прокуратуре";

Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года";

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания главы государства от 16 марта 2022 года";

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях".

Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан"





Фото: Zakon.kz



Согласно закону Конституционный совет преобразован в Конституционный суд. Кроме того, документ направлен на усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю.

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны, и не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции.

Закон предусматривает:

порядок назначения судей Конституционного суда и прекращение их полномочий;

независимость и неприкосновенность судей;

нормы по материальному и социальному обеспечению судей;

компетенцию Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.

Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

Второй блок закона предусматривает порядок конституционного производства. Здесь определены общие условия и принципы конституционного производства, виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание и критерии допустимости обращения граждан.

Также предусмотрены механизмы исполнения решений Конституционного суда.

Конституционный закон "О прокуратуре"





Фото: gov.kz



Основная цель закона – системное усиление правозащитной деятельности прокуратуры, укрепление инструментов высшего надзора и законности в стране.

Положения документа определяют компетенцию, организацию и порядок деятельности органов прокуратуры в части:

правовой основы деятельности органов прокуратуры и их структуры;

принципов организации и деятельности органов прокуратуры;

полномочий прокуроров;

пределов и форм высшего надзора, представительства интересов государства в суде, уголовного преследования, рассмотрения обращений;

правовых гарантий деятельности прокуроров.

Законом генеральному прокурору предоставлено право обращения:

в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции, соответствия Конституции международных договоров до их ратификации и нормативных правовых актов;

в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.

Генеральная прокуратура по вопросам своей компетенции будет представлять интересы государства в иностранных и международных судах (арбитражах).

В рамках усиления надзорных функций прокуроров введен новый акт прокурорского надзора – разъяснение о недопустимости нарушений закона.

Для защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина прокуратура будет взаимодействовать в том числе с уполномоченным по правам человека в Казахстане и оказывать содействие его деятельности.

Об уполномоченном по правам человека в РК





Фото: Zakon.kz



Цель закона – реализация внесенных изменений в Конституцию Казахстана в части закрепления конституционного статуса уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

Так, нормами новой ст. 83-1 Конституции закреплены задачи деятельности уполномоченного, гарантии независимости и неподотчетности при осуществлении полномочий. Отныне правовое положение и организация деятельности уполномоченного определяются Конституционным законом.

Закон предусматривает цели и задачи деятельности уполномоченного, его правовое положение и компетенцию.

Также предусмотрены положения, связанные с организацией деятельности уполномоченного, его представителей в областях и Национального центра по правам человека.

В первую очередь усиливается компетенция уполномоченного. В реализацию норм Конституции законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Также ему предоставляется право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению.

За уполномоченным закрепляется право беспрепятственного посещения организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, в части повышения эффективности организации деятельности уполномоченного законом предлагается ввести должность заместителя руководителя Национального центра по правам человека, а также дополнительные функции Национального центра.

Вместе с тем исключено положение касательно необходимости получения уполномоченным разрешения от администраций специальных учреждений, оказывающих специальные социальные услуги, обеспечивающих временную изоляцию от общества или предназначенных для исполнения наказания, для произведения кино-, фото-, видеосъемки и интервьюирования необходимо будет получать только согласие лица, находящегося в соответствующем учреждении.

Политические реформы

Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года"





Фото: primerminister.kz



Закон регулирует отношения, возникающие при подготовке и проведении выборов президента РК, депутатов Сената и Мажилиса Парламента РК, маслихатов, акимов районов, городов областного значения, городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и членов иных органов местного самоуправления, а также при отзыве депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам, и устанавливает гарантии, обеспечивающие свободу волеизъявления граждан республики.



С 1 января 2023 года:

президент страны избирается на один семилетний срок.

ограничено членство в политических партиях;

введены ограничения для близких родственников на занятие должностей в политике и квазигоссекторе.

Изменится порядок формирования Мажилиса – 69 депутатов будут избираться по партийным спискам, 29 – по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в палате.

Мажилис будет принимать законы, а Сенат одобрять их. Сейчас законопроекты принимают сначала в Мажилисе, затем в Сенате, а после этого направляют на подпись президенту.

Между двумя палатами Парламента предусмотрена система сдержек и противовесов.

С 1 января 2023 года начнется поэтапная выборность акимов районов и городов областного значения. Сначала будет запущен пилотный проект.

Также говорится, что близкие родственники президента РК, занимающие должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора до введения в действие настоящего Конституционного закона, должны подать в отставку либо освободить занимаемую должность в течение месяца со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

Закон предусматривает порядок и условия проведения предвыборной агитации, дебатов, определяемые Центральной избирательной комиссией, а также порядок аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций.

Поправки в Конституцию

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года".





Фото: Zakon.kz



Документ предусматривает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство.

При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана.

Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.

Наказание за неуважение к Конституционному суду

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях"





Фото: Zakon.kz



Закон дополнен новыми статьями, которые предусматривают ответственность за проявление неуважения к Конституционному суду.

Так, за неуважение к Конституционному суду, выразившееся в неявке в Конституционный суд без уважительных причин участников конституционного производства, иных лиц и органов, привлекаемых при рассмотрении обращения, их представителей по уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение обращения в их отсутствие представляется невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в заседании, нарушении установленных в Конституционном суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к Конституционному суду или судье Конституционного суда, предусмотрены предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге), либо административный арест на срок до пяти суток.

Кроме того, за вмешательство либо воспрепятствование законной деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан также предусмотрена ответственность.

Бюджет

1 декабря подписаны законы "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" и "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы".





Фото: Zakon.kz



Прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета определен:

на 2023 год в сумме 13 трлн 911,3 млрд тенге, или составит 127,7% к оценке текущего года с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге;

на 2024 год – в сумме 15 трлн 020 млрд тенге с ростом против прогноза 2023 года на 8%; на 2025 год – в сумме 16 трлн 303,4 млрд тенге с ростом против прогноза 2024 года на 8,5%.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2023 году в сумме 20 трлн 991 млрд тенге; в 2024 году – в сумме 21 трлн 628 млрд тенге; в 2025 году – в сумме 22 трлн 636 млрд тенге.

Пересмотрены расходы на дороги областного и районного значения в рамках выделенных средств согласно "Методике финансирования по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения".

Также пересмотрены расходы в связи с переносом средств, направленных на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы, из местных бюджетов в республиканский.

В целом, при определении объемов трансфертов общего характера на 2023-2025 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера в сумме 9,9 трлн тенге, в том числе на 2023 год – 2,9 трлн тенге, на 2024 год – 3,3 трлн тенге, на 2025 год – 3,7 трлн тенге, ранее финансируемые по решению республиканской бюджетной комиссии за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

Налоговый кодекс

21 декабря подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).





Фото: Zakon.kz



Также подписан закон о введении в действие Налогового кодекса.

Закон разбит на несколько блоков. Первый блок предусматривает снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

Сейчас из фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. С 2023 года данные платежи объединят в один платеж.

Кроме того, предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам. Единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений.

Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.

Единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

Второй блок поправок связан с изменениями в отраслевых законодательствах.

В связи с созданием Конституционного суда предлагается установить госпошлину при обращении в Конституционный суд и освободить от нее социально уязвимых казахстанцев.

Еще одна норма касается сферы недропользования. С 2024 года упраздняется ведение госбаланса. Запасы будут оцениваться по новой системе. Предлагается изменение объекта обложения налогом на добычу полезных ископаемых.

Третий блок поправок направлен на стимулирование отечественных товаропроизводителей.

В частности, предусматривается уменьшение НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

Кроме того, для стимулирования производства сахара предусмотрено освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара.

Также вводится норма по реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам.

Закон также решает вопрос укрупнения электрических сетей. Предусмотрено исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

Четвертый блок поправок направлен на дальнейшее развитие транспортной системы.

Так, в сфере гражданской авиации вносятся нормы по исключению сборов за выдачу сертификатов, так как услуги оказываются самофинансируемой организацией. Также расширяется применение нулевой ставки НДС при заправке транзитных воздушных судов.

Сейчас льгота действует только для аэропортов. Для развития автомобильных перевозок освободят от сбора за первичную регистрацию седельные тягачи годом выпуска до семи лет.

Пятый блок вопросов затронул платежи физических лиц.

Так, исключаются налоговые риски при получении вознаграждения за сообщение о фактах невыдачи чека, списании задолженности по ипотечному кредиту, снижении стоимости аренды и получении бюджетных субсидий на аренду жилья.

Снижение пенсионного возраста для женщин

26 декабря подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения".

Закон направлен на совершенствование сферы государственной молодежной политики, формирование эффективной правовой основы комплексного регулирования общественных отношений, обеспечение занятости, создание необходимых возможностей для развития молодежи.



Закон также увеличивает возраст молодежи с 29 до 35 лет.

Предусматривается предоставление местным исполнительным органам новой компетенции по разработке и реализации программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.





Фото: Zakon.kz



Вместе с тем закон предусматривает:

увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет;

последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%,

размера максимальной базовой пенсии – до 120%;

установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года;

увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного МРП до 55-кратного.

Всего в 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал 68 законов.



