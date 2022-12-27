В Казахстане досрочно исполнили годовой план по доходам в бюджет
В том числе план по доходам республиканского бюджета (без учета трансфертов) исполнен на 101,2% или при плане 10 трлн 162 млрд тенге в бюджет поступило 10 трлн 284 млрд тенге.
Как отметили в Минфине, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы республиканского бюджета выросли на 3 трлн 211 млрд тенге, то есть темп роста составил 145% (7,1 трлн тенге за аналогичный период прошлого года).
В структуре доходов основную долю (96%) занимают налоговые поступления, план по которым исполнен на 100,6% или перевыполнен на 56 млрд тенге (план на 2022 год 9 817 млрд тенге, фактически на 26 декабря поступило 9 873 млрд тенге).
При этом темп роста налоговых поступлений зафиксирован на уровне 146% или поступило больше на 3,1 трлн тенге (6,8 трлн тенге за аналогичный период прошлого года).
Вместе с тем в ведомстве отметили, что до окончания года есть еще 4 рабочих дня, за которые также поступят дополнительные платежи.
Такой положительный результат достигнут не только за счет улучшения макроэкономических показателей, но и благодаря проводимой Министерством финансов комплексной работе по снижению теневой экономики и улучшению налогового и таможенного администрирования, и их цифровизации, - резюмировали в МФ РК.