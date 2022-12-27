В Казахстане досрочно исполнили годовой план по доходам в бюджет

По данным Министерства финансов РК, по состоянию на 26 декабря 2022 года годовой план по доходам исполнен по всем уровням государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.





Так, план по доходам государственного бюджета (без учета трансфертов) на 2022 год исполнен на 101,2% или при годовом плане 15 трлн 23 млрд тенге в бюджет поступило 15 трлн 262 млрд тенге.

В том числе план по доходам республиканского бюджета (без учета трансфертов) исполнен на 101,2% или при плане 10 трлн 162 млрд тенге в бюджет поступило 10 трлн 284 млрд тенге.

Как отметили в Минфине, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы республиканского бюджета выросли на 3 трлн 211 млрд тенге, то есть темп роста составил 145% (7,1 трлн тенге за аналогичный период прошлого года).

В структуре доходов основную долю (96%) занимают налоговые поступления, план по которым исполнен на 100,6% или перевыполнен на 56 млрд тенге (план на 2022 год 9 817 млрд тенге, фактически на 26 декабря поступило 9 873 млрд тенге).

При этом темп роста налоговых поступлений зафиксирован на уровне 146% или поступило больше на 3,1 трлн тенге (6,8 трлн тенге за аналогичный период прошлого года).

Вместе с тем в ведомстве отметили, что до окончания года есть еще 4 рабочих дня, за которые также поступят дополнительные платежи.





Такой положительный результат достигнут не только за счет улучшения макроэкономических показателей, но и благодаря проводимой Министерством финансов комплексной работе по снижению теневой экономики и улучшению налогового и таможенного администрирования, и их цифровизации, - резюмировали в МФ РК.