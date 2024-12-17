Почему не исполнен план по налоговым поступлениям в бюджет Казахстана
Как рассказал на заседании правительства 17 декабря 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов, в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге, или 82% к плану (14,5 трлн тенге).
"Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76% (план – 14,3 трлн тенге, факт – 10,8 трлн тенге, неисполнение – 3,5 трлн тенге)", – сказал Ержан Биржанов.
Он назвал следующие основные причины неисполнения плана:
• снижение объема импорта из трех стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или меньше, чем на 2,3 млрд долларов;
• снижение цен на основные экспортные металлы, что в свою очередь отразилось на снижении сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 26,7%, или на 267 млрд тенге.
Вице-министр отметил, что неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге.
Расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского – на 96%, местных бюджетов – на 92%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 20,8 трлн тенге, в приоритете остается сохранение социальной направленности.
Государством исполнены основные социальные обязательства:
• пенсии и пособии на сумму 5,2 трлн тенге;
• субвенции регионам – 4,8 трлн тенге;
• целевой взнос ФОМС – 1,6 трлн тенге.
Ранее сообщалось, что рост ВВП за январь – ноябрь текущего года составил 4,4%.