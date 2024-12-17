#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
522.49
547.88
5.06
Экономика и бизнес

Почему не исполнен план по налоговым поступлениям в бюджет Казахстана

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 15:41 Фото: freepik
По итогам 11 месяцев 2024 года в государственный бюджет поступило 19 трлн тенге, или план (21 132 трлн тенге) исполнен на 90%, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на заседании правительства 17 декабря 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов, в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге, или 82% к плану (14,5 трлн тенге).

"Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76% (план – 14,3 трлн тенге, факт – 10,8 трлн тенге, неисполнение – 3,5 трлн тенге)", – сказал Ержан Биржанов.

Он назвал следующие основные причины неисполнения плана:


• снижение объема импорта из трех стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или меньше, чем на 2,3 млрд долларов;

• снижение цен на основные экспортные металлы, что в свою очередь отразилось на снижении сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 26,7%, или на 267 млрд тенге.

Вице-министр отметил, что неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге.

Расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского – на 96%, местных бюджетов – на 92%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 20,8 трлн тенге, в приоритете остается сохранение социальной направленности.

Государством исполнены основные социальные обязательства:

• пенсии и пособии на сумму 5,2 трлн тенге; 

• субвенции регионам – 4,8 трлн тенге; 

• целевой взнос ФОМС  – 1,6 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что рост ВВП за январь – ноябрь текущего года составил 4,4%.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
От тени к свету: борьба с контрафактом в Казахстане
Экономика и бизнес
11:29, Сегодня
От тени к свету: борьба с контрафактом в Казахстане
Air Astana наградила партнеров за вклад в устойчивое развитие
Экономика и бизнес
17:53, 13 декабря 2024
Air Astana наградила партнеров за вклад в устойчивое развитие
Как заработал свое миллиардное состояние Илон Маск
Экономика и бизнес
15:20, 12 декабря 2024
Как заработал свое миллиардное состояние Илон Маск
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: