Почему не исполнен план по налоговым поступлениям в бюджет Казахстана

По итогам 11 месяцев 2024 года в государственный бюджет поступило 19 трлн тенге, или план (21 132 трлн тенге) исполнен на 90%, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал на заседании правительства 17 декабря 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов, в республиканский бюджет поступило 11,8 трлн тенге, или 82% к плану (14,5 трлн тенге).

"Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76% (план – 14,3 трлн тенге, факт – 10,8 трлн тенге, неисполнение – 3,5 трлн тенге)", – сказал Ержан Биржанов.

Он назвал следующие основные причины неисполнения плана:

• снижение объема импорта из трех стран за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, или меньше, чем на 2,3 млрд долларов; • снижение цен на основные экспортные металлы, что в свою очередь отразилось на снижении сумм авансовых платежей по 602 крупным налогоплательщикам на 26,7%, или на 267 млрд тенге.

Вице-министр отметил, что неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей на 1 трлн тенге.

Расходы государственного бюджета исполнены на 94%, республиканского – на 96%, местных бюджетов – на 92%. По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 20,8 трлн тенге, в приоритете остается сохранение социальной направленности.

Государством исполнены основные социальные обязательства:

• пенсии и пособии на сумму 5,2 трлн тенге;

• субвенции регионам – 4,8 трлн тенге;

• целевой взнос ФОМС – 1,6 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что рост ВВП за январь – ноябрь текущего года составил 4,4%.