В Казахстане подорожали мужские стрижки

Услуги парикмахерских и салонов красоты в стране подорожали на 17% за год. Мужские стрижки выросли в цене почти на 22%, а женские - на 16% по сравнению с прошлым годом. Таковы данные Бюро национальной статистики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Услуги парикмахерских и салонов красоты по итогам ноября текущего года подорожали на 1,8% за месяц. Это один из самых высоких показателей в последнее время. В текущем году среднемесячный рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты составил 1,4%, в то время как за период 2011–2021 годов достигал лишь на 0,6%.



В Energyprom.kz полагают, что в текущем декабре, когда отмечаются новогодние корпоративы, будет зафиксирован очередной антирекорд, который также негативно повлияет на годовые показатели.



По сравнению с ноябрем прошлого года удорожание услуг парикмахерских и салонов красоты достигло сразу 17%.



В региональном разрезе годовой рост цен в секторе варьируется от 3,1% в Западно-Казахстанской области до 33,7% в Туркестанской. Заметное удорожание также было отмечено в Павлодарской (на 32%), Карагандинской (на 30,4%) и Атырауской (на 25,7%) областях.

В Казахстане подорожали многие товары и услуги за год. Первый заместитель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Рустам Ахметов назвал причины роста цен на продукты, сотовую связь и такси.