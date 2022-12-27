Сколько россиян получили разрешение для работы в Казахстане

Фото: pixabay

Официальное разрешение для работы в Казахстане в 2022 году получили чуть больше 22 тыс. россиян. Об этом в кулуарах правительства 27 декабря рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.

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