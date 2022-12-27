Сколько россиян получили разрешение для работы в Казахстане
Фото: pixabay
Официальное разрешение для работы в Казахстане в 2022 году получили чуть больше 22 тыс. россиян. Об этом в кулуарах правительства 27 декабря рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минтруда отметила, что министерство постоянно ведет учет иностранных граждан, трудящихся в Казахстане.
"В этом году 14 тыс. иностранных специалистов дали разрешение для работы в Казахстане. Они работают и отчисляют обязательные пенсионные взносы. Что касается граждан России, то чуть больше 22 тыс. человек отчисляют обязательные пенсионные взносы".Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова
13 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана рассказали, в каких специалистах нуждается страна.
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