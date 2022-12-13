В Минтруда рассказали, каких специалистов не хватает в стране

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана 13 декабря рассказали, в каких специалистах нуждается страна, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам исполняющего обязанности председателя Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Ильяса Испанова, в первую очередь в Казахстане не хватает инженеров.

"В основном нужны высокоточные специалисты – инженеры для переработки промышленной продукции. А также специалисты в медицине, нужны преподаватели, плюс специалисты в промышленности, чтобы готовить коллектив к использованию новейших технологий в промышленности". Ильяс Испанов

Журналист уточнила у представителя Минтруда, закрыл ли поток российских мигрантов пробел в кадрах.

"Сегодня российские специалисты здесь работают, получают регистрацию временного проживания. Мы понимаем, что согласно договору ЕАЭС с 2015 года жители четырех государств ЕАЭС могут приезжать и без разрешения работать здесь". Ильяс Испанов

Ранее в Минтруда рассказали о том, что сейчас в Казахстане находится 298 тыс. граждан России, 30 тыс. из которых официально трудоустроены.