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Сколько будет пенсионеров к 2028 году в Казахстане

насколько увеличится количество пенсионеров в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала, насколько увеличится количество пенсионеров в связи с "заморозкой" пенсионного возраста для женщин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда отметила, что ежегодно на пенсию выходят около 120 тыс. человек, 50% из них –  женщины.

"Теперь примерно у нас будут выходить на пенсию 150-160 тыс. человек. Сегодня 2,2 млн пенсионеров, а с 2028 года будет 2,5-2,6 млн человек. На 400 тыс. человек будет увеличение за счет тех, которые в целом достигли пенсионного возраста и тех, у кого он приостанавливается до 61 года".Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова

26 декабря президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон о "заморозке" пенсионного возраста для женщин. Согласно принятым поправкам, пенсионный возраст для женщин будет зафиксирован на уровне 61 года до 2028 года.

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МТСЗН РК Дуйсенова Тамара Казахстан
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