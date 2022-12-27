Итоги-2022: громкие отставки и назначения в высших эшелонах власти Казахстана

Основные серьезные кадровые изменения в Казахстане произошли в самом начале уходящего года после январских событий. Многие высокопоставленные чиновники подали в отставку либо получили новые назначения, сообщает Zakon.kz.

5 января 2022 года



Указом главы государства Крымбек Кушербаев освобожден от должности государственного секретаря Республики Казахстан. На должность назначен Ерлан Карин.

На должность первого заместителя председателя КНБ РК назначен Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента РК.

6 января 2022 года



Указом главы государства Карим Масимов освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Эту должность он занимал с 2016 года. Дважды – с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2015 год Масимов был премьер-министром РК. Масимов задержан по подозрению в госизмене.

Новым председателем КНБ назначен Ермек Сагимбаев с освобождением от должности начальника Службы государственной охраны РК.

В тот же день Берик Кунанбаев был назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы специального назначения «А». От этой должности распоряжением главы государства освобожден Ануар Садыкулов.

Сакен Исабеков освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны президента Республики Казахстан и назначен начальником Службы государственной охраны.

Чингис Аринов получил должность заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны президента.

8 января 2022 года

Азамат Абдымомунов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РК.

Габит Садырбеков стал первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

9 января 2022 года

В этот день сменились два заместителя председателя КНБ РК – Марат Осипов и Даулет Ергожин. На их место назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов.

11 января 2022 года

Указом президента Алихан Смаилов назначен премьер-министром Республики Казахстан. С февраля 2019 года он был первым заместителем премьер-министра – министром финансов.

Анар Жаилганова освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

11 января был сформирован новый состав правительства Казахстана

Роман Скляр – первый заместитель премьер-министра РК;

Ералы Тугжанов – заместитель премьер-министра РК;

Мухтар Тлеуберди – заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК;

Бахыт Султанов – заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан;

Галымжан Койшыбаев – руководитель Канцелярии премьер-министра РК;

Мурат Бектанов – министр обороны РК;

Ерлан Тургумбаев – министр внутренних дел РК;

Аскар Умаров – министр информации и общественного развития РК;

Ербол Карашукеев – министр сельского хозяйства РК;

Канат Мусин – министр юстиции РК;

Асхат Аймагамбетов – министр образования и науки РК;

Ажар Гиният – министр здравоохранения РК;

Серик Шапкенов – министр труда и социальной защиты населения РК;

Каирбек Ускенбаев – министр индустрии и инфраструктурного развития РК;

Ерулан Жамаубаев – министр финансов РК;

Даурен Абаев – министр культуры и спорта РК (освобожден от должности первого заместителя руководителя АП);

Юрий Ильин – министр по чрезвычайным ситуациям РК;

Алибек Куантыров – министр национальной экономики РК;

Багдат Мусин – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

Сериккали Брекешев – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК;

Болат Акчулаков – министр энергетики РК.

Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации президента РК. С мая 2020 года она была министром информации и общественного развития.

Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации президента РК – специальным представителем президента по международному сотрудничеству.

Дархан Жазыкбаев стал председателем Агентства РК по делам государственной службы.

Ерлан Баттаков освобожден от должности управляющего делами президента РК. Вместо него назначен Айбек Дадебаев.

13 января 2022 года

Тимур Сулейменов назначен первым заместителем руководителя Администрации президента с освобождением от должности заместителя руководителя Администрации президента РК.

Жаслан Мадиев освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, которую занимал с октября 2020 года.

Ерлан Баттаков назначен на должность первого вице-министра торговли и интеграции РК. До этого он был управляющим делами президента РК.

Ержан Казанбаев освобожден от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу.

Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой.

Александр Данилов стал вице-министром информации и общественного развития РК.

Абзал Абдикаримов назначен на должность вице-министра национальной экономики РК. Ранее он был руководителем департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Нур-Султану.

14 января 2022 года

Жаслан Мадиев назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Ранее он был заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК. Ранее с 2016 года он был министром юстиции.

Айгуль Шаимова освобождена от должности вице-министра национальной экономики в связи с переходом на другую работу.

15 января 2022 года

Марат Султангазиев назначен на должность первого вице-министра финансов РК с освобождением от ранее занимаемой должности – вице-министра финансов.

Ержан Казанбаев стал председателем Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК. Ранее был в этом ведомстве вице-министром.

17 января 2022 года

Распоряжением главы государства Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК, которую занимал с 2015 года.

Серик Сулейменов освобожден от должности специального представителя президента РК на комплексе "Байконур",

19 января 2022 года

Указом президента Руслан Жаксылыков возглавил Министерство обороны РК. Ранее он был заместителем министра внутренних дел – главнокомандующим Национальной гвардией.

Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел – главнокомандующим Национальной гвардией.

20 января 2022 года

Дарын Туяков освобожден от должности заместителя министра обороны РК.

Берик Беркимбаев назначен заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы. До этого он был директором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции.

25 января 2022 года

Нурлан Абдиров, занимавший должность заместителя председателя Сената Парламента, назначен председателем Центральной избирательной комиссии РК. Ранее эту должность занимал Берик Имашев, который в этот же день был освобожден указом главы государства.

Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента РК.

26 января 2022 года

Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел, ранее он был начальником Департамента полиции Нур-Султана.

В этот же день распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РК, ему поручили возглавить Департамент полиции Алматинской области.

27 января 2022 года

Еркин Тукумов назначен директором Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

Роман Василенко назначен заместителем министра иностранных дел РК. Ранее он был чрезвычайным и полномочным послом РК в Словацкой Республике.

В этот же день распоряжением главы государства Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК и назначен постоянным представителем РК при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организаций в городе Женеве (Швейцария).

Ерлан Киясов освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК — главного государственного санитарного врача РК согласно поданному заявлению.

28 января 2022 года

Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития согласно поданному заявлению.

31 января 2022 года

Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы.

Экс-председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев назначен акимом Алматы.

Айнура Сергазиева назначена зампредседателя Агентства по делам госслужбы.

Акан Абдуалиев освобожден от должности председателя Комитета культуры Минкультуры.

Роза Карибжанова стала главой Комитета культуры.

Также в январе произошли кадровые изменения в структурах национальной безопасности, внутренних дел, в депутатском корпусе.

В Алматы начальником городского департамента КНБ назначен Марат Ирменов. Он сменил на этой должности Нурлана Мажилова. До назначения Марат Ирменов руководил ДКНБ Жамбылской области, который теперь возглавляет Нурлан Карибжанов.

Василий Скляр стал начальником Департамента полиции Павлодарской области.

Департамент полиции СКО возглавил Айдын Кабдулдинов, ранее работавший заместителем начальника ДП Алматы.

Ерлан Омарбеков назначен руководителем Департамента полиции Костанайской области.

Абай Жусупов, работавший начальником Департамента по противодействию экстремизму МВД, стал начальником Департамента полиции Актюбинской области.

Марат Тулебаев возглавил Департамент полиции столицы, ранее он был начальником ДП СКО.

Должность начальника Департамента полиции ВКО получил Серик Джунисбеков.

Сенатор Бейбит Исабаев возглавил Комитет по социально-культурному развитию и науке. С 2019 по 2022 год он был руководителем представительства президента в Парламенте. С 13 января 2022 года назначен депутатом Сената.

Ольга Перепечина, возглавлявшая Комитет по финансам и бюджету, избрана заместителем председателя сената Парламента, а председателем данного комитета стал Серикбай Трумов.

Также указом главы государства назначен новый депутат Сената — Ляззат Калтаева.

Освобожден от должности аким Атырау Кайрат Уразбаев.

1 февраля 2022 года

Центральная избирательная комиссия внесла в Мажилис представление о досрочном прекращении полномочий председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина в связи с подачей им заявления.

1 февраля 2022 года

Указом главы государства Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации президента РК в связи с переходом на другую работу. Эту должность он занимал с сентября 2019 года.

В тот же день депутаты Мажилиса избрали Кошанова новым председателем нижней палаты Парламента РК. Позже, 15 февраля, он возглавил парламентскую фракцию партии Nur Otan в Мажилисе.

Указом президента Мурат Нуртлеу назначен главой Администрации президента РК. До этого он занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК, на которую был назначен 5 января этого года.

2 февраля 2022 года

Постановлением председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Токаева ее исполнительным секретарем назначен Асхат Оралов.

3 февраля 2022 года

Указом президента Галымжан Пирматов назначен председателем Национального банка. На этом посту он заменил Ерболата Досаева, которого назначили акимом города Алматы.

Распоряжением главы государства Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Командование Сил специальных операций ВС РК было создано указом главы государства от 19 января 2022 года (после январских событий) в целях совершенствования системы обеспечения нацбезопасности Казахстана.

4 февраля 2022 года

Ренат Айтаев стал новым руководителем аппарата Мажилиса Парламента.



7 февраля 2022 года



Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Министерства национальной экономики в связи с переходом на другую работу — руководителя аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы.

9 февраля 2022 года

Ержан Бабакумаров назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК. До этого он почти три года работал заместителем акима города Алматы.

12 февраля 2022 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Амирбека Оспанбекова руководителем представительства президента в Парламенте РК. Его предшественник Бейбит Исабаев стал сенатором.

14 февраля 2022 года

Айжан Есмагамбетова назначена на должность вице-министра здравоохранения РК – главного государственного санитарного врача республики.

Руслан Желдибай назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.

Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу.

16 февраля 2022 года

Айгуль Шаимова назначена заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Ранее она занимала должность вице-министра национальной экономики.

17 февраля 2022 года

Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Ранее она была заведующей отделом внутренней политики Администрации президента.

Данабек Керимрай назначен руководителем аппарата Министерства национальной экономики.

18 февраля 2022 года

Айбат Ильясов назначен на должность вице-министра образования и науки РК.

23 февраля 2022 года

Еркебулан Дауылбаев назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

24 февраля 2022 года

Улан Байжанов назначен заместителем генерального прокурора РК. Ранее был независимым директором Национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде".

25 февраля 2022 года

Распоряжением главы государства Болат Тлепов назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации президента РК. Сюда он пришел с должности вице-министра информации и общественного развития.

Нурлан Абдрахманов назначен первым заместителем председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. До этого он был здесь заместителем председателя.

Асет Исекешев освобожден от должности помощника президента – секретаря Совета безопасности РК и назначен помощником президента Казахстана. Секретарем Совбеза он был с января 2020 года.

Указом президента Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генерального прокурора Казахстана и назначен помощником президента – секретарем Совета безопасности РК.

Президент назначил Марата Ахметжанова министром внутренних дел республики, освободив от должности председателя Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Указом главы государства Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК и назначен советником президента Казахстана.

Указом президента Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикор), где он работал первым заместителем председателя.

Алишер Абдыкадыров освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.

Таким образом, громкие отставки и назначения в верхних эшелонах власти страны произошли преимущественно в январе-феврале. В дальнейшем кадровая политика стабилизировалась и к концу года в основном коснулась акимов ряда областей и городов.

2 марта 2022 года

Указом президента РК Берик Асылов назначен генеральным прокурором. До этого он почти три года был заместителем генпрокурора.

9 марта 2022 года

Аманжол Алтай стал депутатом Мажилиса Парламента от партии AMANAT.

14 марта 2022 года

Мажилис досрочно прекратил полномочия депутатов Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова. Зульфия Сулейменова стала вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Депутатами Мажилиса стали Магеррам Магеррамов и Гаухар Нугманова.

25 марта 2022 года

Указом президента Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан.

5 апреля 2022 года

Распоряжением главы государства генерал-лейтенант Дархан Дильманов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Пограничной службы, которую занимал семь лет.

7 апреля 2022 года

Указом президента Серик Шапкенов освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и назначен акимом Атырауской области.

11 апреля 2022 года

Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения. До этого она была помощником президента РК – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента.

21 апреля 2022 года



Марат Сыздыков освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК и назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

11 июня 2022 года

Указом президента Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Республики Казахстан. Ранее он был депутатом Мажилиса Парламента РК.

14 июня 2022 года

Сариев Бакытжан назначен начальником канцелярии президента Республики Казахстан и освобожден от должности заведующего отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.

8 июля 2022 года

По согласованию с главой государства Дастан Секенов назначен главным военным прокурором Казахстана.

15 августа 2022 года

Указом главы государства Бахыт Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК, которую он занимал с января 2022 года.

16 августа 2022 года



Указом главы государства председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан назначен Марат Омаров.

2 сентября 2022 года

2 сентября 2022 года указом президента Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции.



Указом президента Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК.



26 сентября 2022 года

Распоряжением главы государства Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны ВС РК.

8 декабря 2022 года

Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК, которую занимал с 2017 года.

8 декабря 2022 года

В Сенате Парламента избрали нового председателя Верховного суда РК – Асламбека Мергалиева.

8 декабря 2022 года

Нариман Торегалиев освобожден от должности депутата Сената Парламента.