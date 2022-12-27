Тамара Дуйсенова рассказала об изменениях системы соцобслуживания для инвалидов
По словам министра, система социального обслуживания претерпит трансформацию.
"Основная цель - повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью, особенно - в сельской местности. Для этого мы рассматриваем следующие изменения. Прежде всего - внедрение подушевого норматива. Его размер будет классифицироваться в виде подушевого норматива для услуг, а для компенсаторных технических средств - в виде предельных цен".Тамара Дуйсенова
Эти изменения, на ее взгляд, с одной стороны, приведут к монетизации отдельных видов услуг или товаров, с другой стороны - широкое вовлечение частного сектора в предоставление специальных соцуслуг позволит расширить доступность отраслевой инфраструктуры до сельской местности.
"Еще одно изменение - вовлечение в оказание специальных соцуслуг лицам с инвалидностью членов их семей. С этой целью члены семей будут оформляться как индивидуальные помощники, либо соцработники. Труд их будет оплачиваться, будут осуществляться пенсионные взносы и соцотчисления".Тамара Дуйсенова
Таким образом, по ее словам, незанятые члены семей будут обеспечены работой в период трудоспособного возраста и социально защищены при наступлении возможных социальных рисков.
Тамара Дуйсенова уточнила, что эти новеллы содержатся в новом Социальном кодексе. По итогам рассмотрения на заседании правительства проект документа был утвержден.
Ранее в Минтруда рассказали, какие с 2023 года будут пособия и выплаты.