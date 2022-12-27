Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Тамара Дуйсенова рассказала об изменениях системы соцобслуживания для инвалидов

Казахстан инвалиды соцобеспечение изменения Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании правительства рассказала, как изменится система социального обслуживания, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, система социального обслуживания претерпит трансформацию.

"Основная цель - повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью, особенно - в сельской местности. Для этого мы рассматриваем следующие изменения. Прежде всего - внедрение подушевого норматива. Его размер будет классифицироваться в виде подушевого норматива для услуг, а для компенсаторных технических средств - в виде предельных цен".Тамара Дуйсенова

Эти изменения, на ее взгляд, с одной стороны, приведут к монетизации отдельных видов услуг или товаров, с другой стороны - широкое вовлечение частного сектора в предоставление специальных соцуслуг позволит расширить доступность отраслевой инфраструктуры до сельской местности.

"Еще одно изменение - вовлечение в оказание специальных соцуслуг лицам с инвалидностью членов их семей. С этой целью члены семей будут оформляться как индивидуальные помощники, либо соцработники. Труд их будет оплачиваться, будут осуществляться пенсионные взносы и соцотчисления".Тамара Дуйсенова

Таким образом, по ее словам, незанятые члены семей будут обеспечены работой в период трудоспособного возраста и социально защищены при наступлении возможных социальных рисков.

Тамара Дуйсенова уточнила, что эти новеллы содержатся в новом Социальном кодексе. По итогам рассмотрения на заседании правительства проект документа был утвержден.

Ранее в Минтруда рассказали, какие с 2023 года будут пособия и выплаты.

Читайте также

Размер соцвыплаты по потере работы увеличат в Казахстане

АЗРК об итогах торгов по 5G в Казахстане: Мы видим риски монополизации

Градостроительный кадастр как цифровой инструмент планирования застройки территории

Оксана Скибан
МТСЗН РК Дуйсенова Тамара Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
футболист
Легенда мирового футбола Пеле попрощался с семьей и друзьями
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления