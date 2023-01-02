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Топ 7 идей для идеальных новогодних выходных

Топ 7 идей идеальных выходных Фото: pexels
Праздничные выходные – отличная возможноcть заняться любимыми делами и попробовать для себя что-то новое. Редакция Zakon.kz подготовила список идей, которые помогут провести время душевно и с пользой.

Не успели спланировать новогодние каникулы, тогда воспользуйтесь этими вариантами нескучного досуга.

  1. Выберите один день для релаксации. Позвольте себе просто полежать и ничего не делать. Смотрите новогодние фильмы и любимые сериалы, почитайте книги, на которые не было времени, поговорите по телефону с друзьями и близкими. И ни в коем случае не вините себя, а наоборот похвалите за решение отдохнуть.                                                                                                                       
  2. Проведите время на свежем воздухе. Слепите снеговика, покатайтесь с горок на тюбинге, поваляйтесь в снегу. В зимнее время открываются катки на открытом воздухе, обязательно сходите покататься на коньках. Музыка, гирлянды, горячее какао – здесь вы почувствуете настоящую новогоднюю атмосферу.   
  3. Посвятите день культурному развитию. Отправляйтесь в музеи и на выставки. Можно пройтись по тем, где есть бесплатный вход, посетить маленькие атмосферные галереи  или Центральный музей, на который постоянно  не хватало времени.                                                                                                                    
  4. Распланируйте наступивший год. Если в суете праздничных дней вы не успели составить список целей, еще не поздно это сделать. Распишите все, чего хотите достичь, и шаги, которые нужно для этого предпринять. А если список уже готов, приступайте к выполнению своих обещаний. Начните худеть, займитесь спортом или освойте новое хобби.                                                                                                    
  5. Устройте себе день шопинга. Во многих торговых центрах в это время хорошие скидки. Воспользуйтесь моментом и купите то, о чем давно мечтали, или запаситесь необходимыми вещами. Кроме того, можно посетить новогодние ярмарки, где можно приобрести изделия ручной работы,  или порадовать себя вкусной едой.                                                                                                                                                
  6. Займитесь кулинарными экспериментами. В будни нам часто не хватает времени на готовку, а в выходные не всегда есть желание стоять у плиты. На новогодних выходных достаточно времени, чтобы спокойно пробовать новые блюда. Запаситесь рецептами, привлеките домочадцев и начните творить.    
  7. Посвятите один день важным для вас людям. Навестите родителей и родственников, встретьтесь с друзьями, с которыми не могли увидеться в течение года. В суете рабочих дней на это опять будет мало времени, поэтому воспользуйтесь моментом.

После шумных развлечений обязательно устройте себе день SPA-процедур и тишины. Зарядитесь спокойствием, чтобы возвращение к работе прошло как можно легче.

 

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