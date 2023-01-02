Топ 7 идей для идеальных новогодних выходных

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Праздничные выходные – отличная возможноcть заняться любимыми делами и попробовать для себя что-то новое. Редакция Zakon.kz подготовила список идей, которые помогут провести время душевно и с пользой.

Не успели спланировать новогодние каникулы, тогда воспользуйтесь этими вариантами нескучного досуга.

Выберите один день для релаксации. Позвольте себе просто полежать и ничего не делать. Смотрите новогодние фильмы и любимые сериалы, почитайте книги, на которые не было времени, поговорите по телефону с друзьями и близкими. И ни в коем случае не вините себя, а наоборот похвалите за решение отдохнуть. Проведите время на свежем воздухе. Слепите снеговика, покатайтесь с горок на тюбинге, поваляйтесь в снегу. В зимнее время открываются катки на открытом воздухе, обязательно сходите покататься на коньках. Музыка, гирлянды, горячее какао – здесь вы почувствуете настоящую новогоднюю атмосферу. Посвятите день культурному развитию. Отправляйтесь в музеи и на выставки. Можно пройтись по тем, где есть бесплатный вход, посетить маленькие атмосферные галереи или Центральный музей, на который постоянно не хватало времени. Распланируйте наступивший год. Если в суете праздничных дней вы не успели составить список целей, еще не поздно это сделать. Распишите все, чего хотите достичь, и шаги, которые нужно для этого предпринять. А если список уже готов, приступайте к выполнению своих обещаний. Начните худеть, займитесь спортом или освойте новое хобби. Устройте себе день шопинга. Во многих торговых центрах в это время хорошие скидки. Воспользуйтесь моментом и купите то, о чем давно мечтали, или запаситесь необходимыми вещами. Кроме того, можно посетить новогодние ярмарки, где можно приобрести изделия ручной работы, или порадовать себя вкусной едой. Займитесь кулинарными экспериментами. В будни нам часто не хватает времени на готовку, а в выходные не всегда есть желание стоять у плиты. На новогодних выходных достаточно времени, чтобы спокойно пробовать новые блюда. Запаситесь рецептами, привлеките домочадцев и начните творить. Посвятите один день важным для вас людям. Навестите родителей и родственников, встретьтесь с друзьями, с которыми не могли увидеться в течение года. В суете рабочих дней на это опять будет мало времени, поэтому воспользуйтесь моментом. После шумных развлечений обязательно устройте себе день SPA-процедур и тишины. Зарядитесь спокойствием, чтобы возвращение к работе прошло как можно легче. Читайте также Самые популярные книги для детей и взрослых, которые можно почитать на выходных Народные приметы на 2 января: что нельзя делать в Игнатьев день Что говорят звезды: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака

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