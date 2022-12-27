В Казахстане расширили перечень лиц, обязанных выписывать ЭСФ
Фото: pixabay
Принятые поправки в Налоговый кодекс дополнили перечень лиц, обязанных выписывать электронные счета-фактуры (ЭСФ), сообщает Zakon.kz.
Так, с 1 января 2023 года обязанность по оформлению ЭСФ возложена еще на две новые категории налогоплательщиков:
- юридические лица, аккредитованные в установленном порядке для осуществления деятельности по подтверждению соответствия, определенного законодательством РК о техническом регулировании;
- налогоплательщики, являющиеся таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов и уполномоченными экономическими операторами в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС или таможенным законодательством РК.
Также в этот список входят:
- плательщики налога на добавленную стоимость, состоящие на регистрационном учете по НДС;
- налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РК, принятыми в рамках реализации международных договоров;
- комиссионеры, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость;
- экспедиторы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость;
- налогоплательщики в случае реализации импортированных товаров;
- структурное подразделение уполномоченного органа в области государственного материального резерва при выпуске им товаров из государственного материального резерва;
- налогоплательщики, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в случае реализации товаров, которые поступили в модуль "Виртуальный склад" информационной системы электронных счетов-фактур к таким налогоплательщикам;
- юридические лица-резиденты (за исключением государственных учреждений и государственных организаций среднего образования), нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, не зарегистрированные в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, по гражданско-правовой сделке, стоимость которой превышает тысячекратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения такой сделки;
- налогоплательщики по услугам международной перевозки грузов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ