В Казахстане расширили перечень лиц, обязанных выписывать ЭСФ

Принятые поправки в Налоговый кодекс дополнили перечень лиц, обязанных выписывать электронные счета-фактуры (ЭСФ), сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2023 года обязанность по оформлению ЭСФ возложена еще на две новые категории налогоплательщиков:

юридические лица, аккредитованные в установленном порядке для осуществления деятельности по подтверждению соответствия, определенного законодательством РК о техническом регулировании;

налогоплательщики, являющиеся таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов и уполномоченными экономическими операторами в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС или таможенным законодательством РК.

Также в этот список входят:

плательщики налога на добавленную стоимость, состоящие на регистрационном учете по НДС;

налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РК, принятыми в рамках реализации международных договоров;

комиссионеры, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость;

экспедиторы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость;

налогоплательщики в случае реализации импортированных товаров;

структурное подразделение уполномоченного органа в области государственного материального резерва при выпуске им товаров из государственного материального резерва;

налогоплательщики, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, в случае реализации товаров, которые поступили в модуль "Виртуальный склад" информационной системы электронных счетов-фактур к таким налогоплательщикам;

юридические лица-резиденты (за исключением государственных учреждений и государственных организаций среднего образования), нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, не зарегистрированные в качестве плательщика налога на добавленную стоимость, по гражданско-правовой сделке, стоимость которой превышает тысячекратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату совершения такой сделки;

налогоплательщики по услугам международной перевозки грузов.









