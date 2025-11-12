#АЭС в Казахстане
Право

Обновлен перечень товаров, на которые нужно выписывать ЭСФ через "Виртуальный склад"

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 16:23 Фото: freepik
Приказом и.о. министра финансов от 31 октября 2025 года утвержден перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" информационной системы электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Перечень товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" ИС "ЭСФ", включает 353 кода ТН ВЭД по различным товарным позициям, в том числе:

  • спирт, вино, напитки сброженные, вермуты, пиво;
  • нефть и нефтепродукты;
  • газы нефтяные и углеводороды газообразные, эфиры, альдегиды, кетоны и хиноны, кислоты ациклические, алкалоиды;
  • холодильники и морозильники и т.д.

Указывается, что налогоплательщик, не являющийся плательщиком НДС, при реализации товаров, которые поступили к такому налогоплательщику и учтены при поступлении в модуле "Виртуальный склад" ИС "ЭСФ", обязан выписывать счет-фактуру.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
