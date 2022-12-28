Рост экономики, доступные кредиты бизнесу и восстановленные компании после января – интервью замакима Алматы

Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров ответил на вопросы о состоянии бизнеса после трагических январских событий и о том, какие меры принимают городские власти для развития экономики, сообщает Zakon.kz.

– Алишер Елисович, в каком состоянии находится бизнес в Алматы? Ведь из-за январских событий сильно пострадали предприниматели города, были разрушены их магазины, похищены товары на значительные суммы.



– Своевременная помощь бизнесу стала одной из приоритетных задач после январских беспорядков. Ведь Алматы – это в первую очередь город предпринимателей. Именно они обеспечивают рост экономики и наибольшую долю поступающих налогов в бюджет города.

Для возмещения ущерба бизнесу по поручению главы государства была создана специальная Региональная комиссия с участием НПП "Атамекен", депутатов маслихата, членов Общественного совета Алматы, которая принимала и обрабатывала заявки от пострадавших предпринимателей. По инициативе акима города были упрощены процедуры рассмотрения заявок и сокращены сроки. В результате акиматом Алматы был возмещен ущерб 1640 пострадавшим предпринимателям на сумму 16,2 млрд тенге. При этом 95% из тех, кто подал заявки, получили выплаты до 1 июня.

Отмечу, что за компенсацией ущерба наряду с юридическими лицами обращались и физические лица. Им выплачено 613,5 млн тенге. Акиматы районов также принимали заявки от владельцев пострадавших автомобилей. Всего поступило 143 обращения на общую сумму 566,7 млн тенге. Расходы по проведению оценки взяли на себя районные акиматы.

Кроме того, оперативно был внесен ряд изменений в городскую программу "Almaty Business 2025". Была снижена ставка по беззалоговому кредитованию с 12% до 9% сроком до 24 месяцев в сумме до 6 млн тенге. Дополнительно была предоставлена отсрочка по погашению основного долга, освобождение от штрафов и пени до 180 дней для действующих заемщиков Almaty Finance и МФО Almaty, пострадавших в ходе январских событий. В целом, на реализацию государственных мер поддержки бизнесу было выделено 6,3 млрд тенге из местного бюджета, что позволило профинансировать 185 проектов на 6,8 млрд тенге.

Все работы по восстановлению инфраструктуры города и возмещению ущерба находились на постоянном контроле акима города.

– Каковы дальнейшие перспективы развития экономики города?

– За 11 месяцев текущего года краткосрочный экономический индикатор вырос до 6,2%, обеспечив Алматы лидирующую позицию среди регионов. Драйвером роста стала обрабатывающая промышленность.

Число активно действующих субъектов МСБ выросло на 38,5%. Создано 55,7 тыс. рабочих мест, из них 70% – постоянных, что в свою очередь снизило уровень безработицы до 5%. Вышеуказанные меры, по нашим прогнозам, обеспечат рост экономики Алматы до 5% в 2022 году.

В 2023 году основной задачей акимата будет обеспечение устойчивого роста экономики в соответствии с Программой развития Алматы. При этом акцент будет сделан на развитие высокотехнологичных и "чистых" производств, туризма, IT-сектора, креативных индустрий.

Запланирован запуск 7 малых промышленных парков, создание венчурного фонда креативных индустрий, финансирование порядка 2,6 тыс. проектов в приоритетных направлениях на общую сумму 40 млрд тенге. В целом, будет привлечено 1,5 трлн тенге инвестиций. Рассчитываем, что благодаря принимаемым мерам в 2023 году рост экономики города составит 4,4%.

– Многие предприниматели жалуются на неподъемные кредиты и необходимость залогового обеспечения для финансирования бизнес-проектов. Как решаются вопросы бизнеса в данном направлении?

– В целях стимулирования развития новых производств в 2023 году мы запустили новый кредитный продукт – "промышленную ипотеку". Основные параметры продукта: сумма кредита – до 500 млн тенге сроком до 7 лет, по ставке вознаграждения от 2% до 6%. Отличительной особенностью будет то, что кредит можно оформить под залог приобретаемого объекта, что существенно снижает залоговую нагрузку для микро- и малого бизнеса.

Промышленной ипотекой смогут воспользоваться компании, желающие приобрести пустующее помещение для строительства промышленных парков, либо предприниматели, желающие приобрести построенные в промпарках производственные площади.

Среди прочих условий предусмотрена возможность рассмотрения StartUp проектов с предоставлением льготного периода на погашение платежей по кредиту на период инвестиционной фазы проекта.

– В свое время для увеличения промышленного потенциала и вывода крупных предприятий из жилых массивов в городскую черту была создана индустриальная зона. На подведение всех инженерных коммуникаций в ней было выделено более 30 млрд тенге из бюджета. Оправдались ли данные расходы, и что сегодня производят в индустриальной зоне?

– Сегодня важность индустриальной зоны Алматы трудно переоценить. С момента ее создания в 2012 году в ней запущено 19 производственных предприятий с привлечением 115,2 млрд тенге частных инвестиций. Данные компании произвели продукцию общей стоимостью 647,5 млрд тенге. В бюджет города поступило 20,7 млрд тенге налоговых отчислений. И что самое важное – на предприятиях индустриальной зоны уже создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест.

В настоящее время в индустриальной зоне производят самые разнообразные товары народного потребления – от легковых автомобилей, строительных материалов, кабелей, архитектурных фасадов, оборудования для тепло- и водоснабжения до межкомнатных дверей, тепличных овощей и мясных изделий.

Как вам известно, 15 ноября глава государства дал старт строительству мультибрендового завода легковых автомобилей китайских марок Haval, Changan и Chery. Инвестиции в проект составят более 100 миллиардов тенге, производственные мощности нового завода – более 90 тысяч автомобилей в год. Завершение строительства и запуск этого предприятия намечены на конец 2024 года. Проект позволит создать 2 200 рабочих мест. Как и автозавод Hyundai Trans Kazakhstan, мультибрендовый завод китайских брендов станет якорным проектом индустриальной зоны с большими перспективами развития технологий, производства компонентов и комплектующих.

В целом, одной из приоритетных задач индустриальной зоны является развитие в Алматы приоритетных отраслей промышленности – машиностроения, пищевой, легкой, фармацевтической, химической промышленности и производства строительных материалов. При этом, предпочтение отдается тем инвестиционным проектам, которые ориентированы на экспорт и выпуск технологичной, инновационной продукции.

Со стороны малого и среднего бизнеса отмечается большой интерес к малым промышленным паркам. Для резидентов промпарков предусмотрены помещения в чистовой отделке с подведёнными коммуникациями по 1200 тенге за кв.м. сроком до 7 лет с возможностью последующего выкупа арендуемого помещения по 150 тыс. тг./м2. Кроме того, компании, размещенные в промышленных парках могут воспользоваться льготным кредитом под 2% годовых на сумму до 70 млн тенге сроком до 7 лет. До 2024 года в индустриальной зоне будет построено 16 промышленных парков на сумму 7,95 млрд тенге, площадью производственных помещений 78,4 тыс. кв. м., с созданием 1 950 рабочих мест.

Только за этот год в индустриальной зоне введено 8 проектов с инвестициями на 9,2 млрд тенге с созданием 466 рабочих мест. В ближайшие годы в индустриальной зоне будет реализовано 75 проектов на 367,8 млрд тенге с созданием 8,9 тыс. рабочих мест. А с расширением территории индустриальной зоны еще на 189 га число участников будет только расти, поэтому инвестиции государства в выделение данных земель под развитие производства и подведение инфраструктуры в перспективе не только окупятся сторицей, но и выведут промышленный потенциал Алматы в первые ряды среди всех регионов республики.

– В целом, какие еще проекты с учетом реалий сегодняшнего дня вы планируете реализовать для алматинских предпринимателей? Ведь в Алматы сконцентрировано не только самое большое количество МСБ, но и самые требовательные к современным подходам и сервисам предприниматели.

– Мы понимаем всю ответственность по решению задач, направленных на развитие частного предпринимательства в самом крупном мегаполисе Казахстана. Одним из последних нововведений стал запущенный в этом году проект "МСБ 2.0: меры по стимулированию бизнеса". Модернизирован веб-портал almatybusiness.gov.kz с внедрением 27 онлайн-сервисов для бизнеса, включая функции подбора подходящей локации для открытия бизнеса, возможностей финансирования, обучения тем или иным предпринимательским навыкам и мн. др.

С учетом актуального состояния и потребностей предпринимательской среды продолжится развитие Цифровой Карты предпринимательства. На сегодня уже актуализировано более 270 тыс. субъектов бизнеса. Карта позволит комплексно подходить к пространственному развитию города и определять потребности бизнеса в инфраструктуре, в частности, это инженерные коммуникации, освещение, дороги и парковочные места.

В условиях поиска новых драйверов развития все большую значимость приобретают креативные индустрии. На сегодня в сфере креативных индустрий зарегистрировано 27,2 тыс. предприятий. С учетом потенциала Алматы в развитии креативных индустрий создан институт развития "Almaty Creative". В 2023 году планируется выдача грантов для предпринимателей в этой сфере на сумму 500 млн тенге.

Также в 2023 году планируется пилотный запуск венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 млрд тенге, из которых 50% составят частные средства. На следующий год уже предусмотрено 5 млрд тенге в бюджете города Алматы, сейчас проводятся переговоры с потенциальными инвесторами. Не менее 5 млрд тенге будет привлечено за счет частных инвестиций. Инвестиции фонда будут сконцентрированы на пяти направлениях – в сфере кино, сценического искусства, музыки, цифровых развлечений, дизайна и моды. В целом, по нашим ожиданиям, к 2030 году вклад креативных индустрий в ВРП города Алматы вырастет до 5%.