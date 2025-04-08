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Общество

Замакима Алматы оштрафовали – названа причина

Платежи в бюджет, налог, налоги, штраф, штрафы, пеня, пени, госпошлина, госпошлины, социальные платежи, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:51 Фото: Zakon.kz
Заместителя акима города Алматы привлекли к ответственности за незаконные проверки бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Алматы, в рамках мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, инициированного по поручению заместителя акима города, сотрудники районных акиматов выходили за рамки своих полномочий, требуя у предпринимателей предоставления документов (сопроводительных накладных на товары) без законных оснований.

"Такие действия противоречат законодательству, поскольку у проверяющих отсутствовали правовые основания для истребования документации у бизнеса. По фактам нарушения порядка проведения проверок шесть должностных лиц районных аппаратов акимов привлечены к адмответственности по ст. 175 КОАП РК (с наложением штрафа в размере 500 МРП по 25 материалам)", – сказано в сообщении.

Кроме того, заместитель акима города Алматы привлечен к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность по ст. 173 КОАП РК (с наложением штрафа в размере 100 МРП – более 391 тыс. тенге).

Все штрафы оплатили в сокращенном порядке.

Между тем жительница Шымкента может получить штраф в 12 млн тенге из-за тюльпанов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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