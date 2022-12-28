Названа самая востребованная услуга ЕНПФ

Осуществляя учет 14,4 трлн тенге на более 12 млн счетов вкладчиков и получателей, Единый накопительный пенсионный фонд перевел в цифровой формат практически все операции. Порядка 93% услуг оказывается населению онлайн или в автоматическом режиме.

28,3 млн операций по обслуживанию вкладчиков и получателей произвел ЕНПФ за 11 месяцев 2022 года. Из них 19,5 млн – в электронном формате, 6,7 млн – в автоматическом режиме.



Самой востребованной услугой ЕНПФ по-прежнему является получение информации о состоянии пенсионных накоплений. Более 24,6 млн выписок с пенсионного счета выдано с января по ноябрь вкладчикам и получателям. Порядка 80% выписок предоставлено в электронном формате.

В личном кабинете на сайте и в мобильном приложении ЕНПФ кроме получения сведений о своих накоплениях можно выбрать способ информирования о них, изменить свои личные реквизиты, перевести часть накоплений управляющим инвестиционным портфелем, сделать прогнозный расчет будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

В автоматическом режиме по первому взносу открываются пенсионные счета по всем видам взносов. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным вкладчика (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в платежном поручении, а все необходимые сведения о реквизитах документа, удостоверяющего его личность, о месте постоянного проживания ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. С начала года таким образом было открыто 536 275 индивидуальных пенсионных счетов.

Качеству консультационных услуг ЕНПФ уделяет особое внимание. Вкладчики и получатели могут узнать нужную им информацию по различным каналам: в call-центре по номеру 1418 (звонок по Казахстану бесплатный), на корпоративном сайте www.enpf.kz, в мобильном приложении БЖЗҚ/ENPF, посредством чат-бота в WhatsАpp и Viber по номеру +7 777 000 14 18, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, "Одноклассники".





"Всего с начала года специалистами фонда отработано порядка 765 тыс. обращений, поступивших по различным каналам обратной связи". Пресс-служба АО "ЕНПФ"

Однако есть вкладчики и получатели, которые предпочитают личное посещение офисов ЕНПФ. С начала года до 1 декабря в ходе очного обслуживания было оказано около 1,4 млн очных услуг, 1,3 млн из которых – в подразделениях фонда. Напомним, что адрес ближайшего к вам отделения фонда можно легко уточнить на сайте enpf.kz, либо в мобильном приложении БЖЗҚ/ENPF.

Активно работают и отделы выездного обслуживания ЕНПФ, которые оказали более 106,7 тыс. услуг, из них более 13,1 тыс. услуг предоставлено людям из социально уязвимых слоев населения.

В рамках информационно-разъяснительной работы проведено более 30,4 тыс. выездных презентаций, в ходе которых более 658 тыс. человек получили информацию о накопительной пенсионной системе в целом и индивидуальные консультации.