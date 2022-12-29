Итоги года: сколько детей родилось в Казахстане и самые популярные имена в 2022

По данным Бюро национальной статистики, за десять месяцев этого года на свет появились 333 111 казахстанцев. Стоит отметить, что в 2021 малышей родилось на 42 тысячи больше, чем в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

Количество новорожденных мальчиков составило 171 653 малыша, а девочек – 161 458. Специалисты озвучили и самые популярные мужские и женские имена 2022 года, которые для младенцев выбрали мамы и папы. Чаще всего, казахстанцы называют своих сыновей Алихан, Айсултан, Алдияр, Омар, Амир. А для девочек большего всего подбирали имена Медина, Айша, Айлин, Асылым и Томирис.

Алихан

Имя с арабско-тюркскими корнями, у которого есть несколько вариантов значения. По одной версии, имя Алихан переводится как "лев божий". А второй вариант перевода обозначает "великий хан" или "божественный правитель". Ребенок с этим именем в будущем станет уверенным, настойчивым и общительным мужчиной.

Айсултан

Казахское имя, которое состоит из комбинации двух слов "Ай" – луна и "Султан" – правитель. Мужчины по имени Айсултан обладают развитой интуицией, чувствительностью, и они не склонны к конфликтам.

Алдияр

Имя казахского происхождения приносит человеку финансовый успех, целеустремленность и амбициозность. К тому же они прирожденные лидеры и честные, невозмутимые, старательные и интеллигентные люди.

Омар

Обычно родители дают имя Омар своему первому наследнику. Арабское имя, которое в переводе означает "процветающий", "зрелый", "жизнь", "живучий". Человек с таким именем очень надежный, стабильный, достаточно самоуверенный и имеет развитую фантазию.

Амир

Многонациональное и многоязычное имя с арабского языка переводится как "повелитель", "князь", "вождь", "господин", "начальник", "живущий", "цветущий". Это имя может звучать по-разному: Эмир, Эмре. Амир –независимый, сильный и активный мужчина.

Медина

Женское имя "Медина" с арабского переводится как "город". Вдобавок,так называют второй по важности после Мекки город для исповедующих ислам. Девушки с этим именем щедрые, самостоятельные, великодушные и тщательно обдумывают каждый шаг в своей жизни.

Айша

Происходит это имя от арабского языка и означает "жизнь", "живущая" или "полная жизни". Этим именем звалась третья и самая любимая жена пророка Мухаммеда. Они очень романтичные, нежные и обладают тонкой душой.

Айлин

Имя Айлин имеет разные версии происхождения и значения. Данное имя, которое имеет тюркские и ирландско-шотландские корни, переводится как "лунный свет", "свет луны", "вдохновенное сияние". Имя умных и находчивых девушек популярно среди европейцев, ирландцев, шотландцев.

Асылым

Необычное имя в переводе с арабского языка означает как "благородная", "знатная", а с казахского – "драгоценная", "дорогая", "породистая". Девушки с таким именем имеют такие черты характера, как наблюдательность, нравственность, чрезмерное трудолюбие и добродетельность.

Томирис

Имя, имеющее тюркские корни. По первой версии имя произошло от слова "temir", которое в переводе с тюркского означает "железная". Так звали царицу массагетов в 570-520 годах до нашей эры. Обладательницы имени Томирис сильные, независимые и любят перемены в жизни.



