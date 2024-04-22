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Сколько детей родились в Казахстане в 2023 году

Сколько детей родились в Казахстане в 2023 году, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:57 Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики сегодня, 22 апреля 2024 года, предоставили информацию о рождаемости в Казахстане в прошлом году. Согласно динамике, в стране второй год подряд идет снижение рождаемости, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, за 12 месяцев 2023 года в Казахстане родились 388,4 тыс. детей (403,8 тыс. – в 2022 году), из них:

  • 51,6% – мальчики;
  • 48,4% – девочки.
Сколько детей родились в Казахстане в 2023 году, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:57

Фото: stat.gov.kz

Сколько детей родились в Казахстане в 2023 году, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:57

Фото: stat.gov.kz

230,3 тыс. детей, или 59% из общего числа родившихся, появились на свет в городской местности, остальные 158 тыс. детей, или 41%, – в сельской.

Общий коэффициент рождаемости в 2023 году составил 19,52 на 1 тыс. человек, в 2022 году он был на уровне 20,57 родившихся на 1 тыс. человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,74 человек на 1 тыс. населения), Туркестанской (26,18) областях и Шымкенте (25,7).

Основная доля рождений приходится на женщин в возрасте 25-29 лет и составляет 29%, в возрасте 30-34 лет – 26%. Женщины в возрасте до 20 лет в прошлом году родили 12,6 тыс. детей, старше 50 лет – 96 детей. При этом средний возраст матери в 2023 году составил 29,7 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) – число детей, рожденных в среднем одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет), в 2023 году по республике равнялся 2,96 (в 2022 году – 3,05), в городской местности – 2,63 (в 2022 году – 2,76), в сельской – 3,59 (в 2022 году – 3,59).

Среди регионов страны наиболее высокий уровень СКР зафиксирован в Туркестанской (4,39), Мангистауской (3,99) областях, а наиболее низкий уровень – в Северо-Казахстанской области (1,82).

23% родившихся детей были вторыми по очередности в семье – 90,7 тыс. детей, восьмым ребенком в семье стало более 1 тыс. детей.

За рассматриваемый год родилось 4075 двоен (в 2022 году – 4063), 48 – троен (в 2022 году – 50) и 1 – четверен.

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В начале 2024 года в Бюро национальной статистики нам рассказали, какие имена для новорожденных детей чаще выбирали казахстанские родители в 2023 году. Подробности по ссылке.

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