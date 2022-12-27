Черный смог беспокоит алматинцев
Фото: Facebook/Павел Александров
27 декабря над Алматы наблюдается сильный смог, пугающий жителей города. Алматинцы делятся видео и иронизируют: "Дышим глубже", сообщает Zakon.kz.
Эко-активист Павел Александров на странице в Facebook отметил, что в городе происходит экологическая катастрофа.
"Вот вам небольшой кусочек Алматы сегодня. Небольшой, потому что остальной части города просто не видно из-за смога. У меня не осталось приличных слов для описания ужаса происходящего. Неприличные слова тоже уже кончаются", — говорится в подписи к публикации.
Кроме того, в социальных сетях жители публикуют и видео.
Комментаторы отмечают, что "смог очень похож на океан вдали".
Стоит отметить, что в прогнозе от РГП "Казгидромет" от 26 декабря было сказано: "Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города".
"В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также на сайте Airkaz.org показан уровень загрязнения воздуха в городе.
Фото: airkaz.org
Согласно данным сайта, массовая концентрация РМ2.5 является ключевым параметром для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека.
По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м3, а среднесуточный уровень не больше 25 мкг/м3.
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