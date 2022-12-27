Черный смог беспокоит алматинцев

27 декабря над Алматы наблюдается сильный смог, пугающий жителей города. Алматинцы делятся видео и иронизируют: "Дышим глубже", сообщает Zakon.kz.

Эко-активист Павел Александров на странице в Facebook отметил, что в городе происходит экологическая катастрофа.

"Вот вам небольшой кусочек Алматы сегодня. Небольшой, потому что остальной части города просто не видно из-за смога. У меня не осталось приличных слов для описания ужаса происходящего. Неприличные слова тоже уже кончаются", — говорится в подписи к публикации.

Кроме того, в социальных сетях жители публикуют и видео.





Комментаторы отмечают, что "смог очень похож на океан вдали".









Стоит отметить, что в прогнозе от РГП "Казгидромет" от 26 декабря было сказано: "Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города".

"В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также на сайте Airkaz.org показан уровень загрязнения воздуха в городе.





Фото: airkaz.org







Согласно данным сайта, массовая концентрация РМ2.5 является ключевым параметром для оценки качества воздуха и его угрозы для здоровья человека.



