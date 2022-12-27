Фоторадары появились на трассах Алматинской области

С 25 декабря на аварийно-опасных и скоростных участках автодорог Алматинской области начали ставить мобильные фоторадарные комплексы "Крис-П", сообщает Zakon.kz.

Как предполагают в Департаменте полиции Алматинской области, использование данной системы позволит улучшить дорожную безопасность, снизить аварийность на дорогах города, сократить количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях, минимизировать причиняемый ущерб и улучшить транспортную дисциплину водителей.

Кроме того, система будет применяться в отработке ОПМ "Борышкер", в рамках которой по всей территории области, в том числе на республиканских автодорогах, проведут рейды для целенаправленного выявления должников.





Наиболее сложными трассами в этом отношении в ДП области назвали дороги Алматы – Кокпек – Коктал и Алматы – Бишкек.