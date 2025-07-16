На самой аварийной трассе Алматинской области "ловят" нарушителей с воздуха

На Талгарской трассе и других аварийно-опасных участках в Алматинской области полицейские усилили надзор за дорожной ситуацией с применением цифровых технологий и скрытого патрулирования, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального Департамента полиции (ДП), только за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий.

Поэтому на Талгарской трассе – одном из самых аварийных направлений – внедрена система скрытого надзора:

"В нее входят беспилотники, фиксирующие опасные маневры с воздуха, и интеллектуальная система EKIN PATROL – патрульный автомобиль нового поколения, автоматически распознающий госномера, скорость, наличие страховки и другие параметры".

Также задействованы машины без опознавательных знаков, фиксирующие нарушения в реальном времени.

В ведомстве подчеркивают: каждый факт нарушения может привести к трагедии.

Казахстанцев в очередной раз призывают соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников.

Днем ранее, 15 июля, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к казахстанцам с настоятельным призывом соблюдать скоростной режим. По данным ведомства, за шесть месяцев 2025 года на дорогах страны зафиксировано более трех миллионов случаев превышения скорости.