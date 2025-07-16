На самой аварийной трассе Алматинской области "ловят" нарушителей с воздуха
По данным регионального Департамента полиции (ДП), только за первое полугодие 2025 года в регионе зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий.
Поэтому на Талгарской трассе – одном из самых аварийных направлений – внедрена система скрытого надзора:
"В нее входят беспилотники, фиксирующие опасные маневры с воздуха, и интеллектуальная система EKIN PATROL – патрульный автомобиль нового поколения, автоматически распознающий госномера, скорость, наличие страховки и другие параметры".
Также задействованы машины без опознавательных знаков, фиксирующие нарушения в реальном времени.
В ведомстве подчеркивают: каждый факт нарушения может привести к трагедии.
Казахстанцев в очередной раз призывают соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников.
Днем ранее, 15 июля, Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана обратилось к казахстанцам с настоятельным призывом соблюдать скоростной режим. По данным ведомства, за шесть месяцев 2025 года на дорогах страны зафиксировано более трех миллионов случаев превышения скорости.