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58 рогов сайги изъяли у двух браконьеров на западе Казахстана

58 рогов сайги изъяли у двух браконьеров на западе Казахстана Фото: wikimedia
25 декабря у браконьеров в Западно-Казахстанской области изъяли рога сайги. Как рассказали Zakon.kz в Комитете лесного хозяйства и животного мира, возбуждены уголовные дела.

Как уточнили в комитете, на территории зимовки Саралжынского сельского округа был задержан уроженец села Жанибек Жанибекского района 1986 года рождения. У него обнаружили и изъяли рога сайгаков в количестве 24 штук.

В тот же день в зимовке "Құрамқұл" Саралжынского сельского округа задержан 47-летний мужчина. У него уже изъяли 34 штуки рогов.

"По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ч 1-1 ст. 339 УК РК", — заключили в ведомстве.

Стоит отметить, за хранение рогов сайгака предусматривается максимальная уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ноябре сообщалось, что более 100 кг рогов сайги пытались незаконно вывезти из Алматинской области.

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Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
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