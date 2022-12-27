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Ситуация в Украине: генсек ООН готов к посредничеству, состояние богатейших украинцев сократилось на $20 млрд

Ситуация в Украине 27 декабря Фото: Facebook/Офіс Президента України
Зеленский завил, что 9 млн человек в Украине остаются без электричества, Россия готова приоткрыть польский транзит для поставок газа в Европу, сообщает Zakon.kz.
  • Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш готов к посредничеству в вопросе проведения саммита по Украине, лишь при согласии всех сторон, включая Россию.
  • Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ожидает от Москвы сигналов к началу мирных переговоров по урегулированию в Украине. По его словам, процесс может начаться с договоренностей по обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • С Нового года транспортировка нефти по украинскому участку нефтепровода "Дружба" в Европу подорожает, поскольку интенсивные боевые действия и повреждения энергообъектов привели к росту расходов на обслуживание.
  • Зеленский завил, что 9 млн человек в Украине остаются без электричества. При этом он отметил, что число и продолжительность отключений становится меньше.
  • С февраля 2022 года совокупное состояние богатейших украинцев упало более чем на 20 миллиардов долларов. Сейчас оно оценивается в 22,5 миллиарда долларов, сообщают украинские СМИ.
  • Россия готова приоткрыть польский транзит для поставок газа в Европу. Вице-премьер Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки по газопроводу Ямал — Европа.
  • Правительство проверит порядок и ход использования бюджетных средств, которые выделяют на действия в Украине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
  • В Киеве отчитались об аресте свыше 160 тысяч тонн железной руды. Якобы товар принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова. Партию природного минерального образования обнаружили на территории нескольких морских портов страны. Стоимость сырья оценили в два миллиарда гривен. На изъятое имущество наложили арест.
  • Главным бенефициаром "горячего конфликта" в Украине выступают США, которые стремятся извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане, считает глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, одновременно американцы решают за счет этого и другую геополитическую задачу – еще больше подчинить себе европейские страны.

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