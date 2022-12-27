Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть
Из опубликованного указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены". Запрет на поставки нефти действует с момента вступления указа в силу — то есть с 1 февраля 2023 года — и до 1 июля 2023 года, на поставки нефтепродуктов — с даты, которую определит правительство.
Отмечается, что такое решение принято в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
При этом поставки российских нефти и нефтепродуктов, запрещенные этим указом, могут все же осуществляться, но для этого нужно специальное разрешение президента РФ.
22 декабря на пресс-конференции Путин заявил, что Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть. По его словам, этим решением "геополитические оппоненты и противники" страны пытаются ограничить доходы российского бюджета.
Документ стал ответной мерой на введение западными странами ценового потолка на российскую нефть. Страны ЕС согласовали предельную цену на энергоноситель 3 декабря. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 года. Помимо ЕС, к предельной цене также присоединились страны G7 и Австралия.