Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть

Российский президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельного уровня цен на российскую нефть со стороны ряда стран Запада, сообщает Zakon.kz.

Из опубликованного указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены". Запрет на поставки нефти действует с момента вступления указа в силу — то есть с 1 февраля 2023 года — и до 1 июля 2023 года, на поставки нефтепродуктов — с даты, которую определит правительство.

Отмечается, что такое решение принято в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

При этом поставки российских нефти и нефтепродуктов, запрещенные этим указом, могут все же осуществляться, но для этого нужно специальное разрешение президента РФ.

22 декабря на пресс-конференции Путин заявил, что Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть. По его словам, этим решением "геополитические оппоненты и противники" страны пытаются ограничить доходы российского бюджета.

Документ стал ответной мерой на введение западными странами ценового потолка на российскую нефть. Страны ЕС согласовали предельную цену на энергоноситель 3 декабря. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 года. Помимо ЕС, к предельной цене также присоединились страны G7 и Австралия.