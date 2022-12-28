Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане снова увеличилась
Фото: pixabay
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 231 случай заражения коронавирусом. Днем ранее это количество составило 175, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, на 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2621 человек (–2 480+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 282 пациента, на амбулаторном уровне – 2339.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 8 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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