Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане снова увеличилась

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 231 случай заражения коронавирусом. Днем ранее это количество составило 175, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 28 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2621 человек (–2 480+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 282 пациента, на амбулаторном уровне – 2339.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.