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В США могут ввести новые правила въезда для туристов из Китая

США могут ввести ограничения для туристов из Китая Фото: pixabay
Правительство США может ввести новые ограничительные меры для путешественников из Китая в связи с опасениями по поводу "отсутствия прозрачных данных" по заболевшим COVID-19, поступающих из Пекина, сообщает Zakon.kz.

Власти США предприняли этот шаг после того, как Япония, Индия и Малайзия за последние 24 часа объявили об ужесточении правил в отношении туристов из Китая, ссылаясь на рост числа инфекций в этой стране, сообщает Reuters.

В Японии заявили, что будут требовать отрицательный тест на COVID-19 у туристов из Китая. Малайзия ввела дополнительные меры по отслеживанию и наблюдению за инфицированными.

Сообщается, что некоторые больницы и похоронные бюро в Китае переполнены, поскольку вирус практически бесконтрольно распространяется по стране с населением 1,4 млрд человек.

26 декабря Китай заявил, что с 8 января гости страны не будут находиться в карантине по прибытии. Отмена карантина для туристов начнется впервые с начала пандемии.

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Данияр Кунафин
Китай США
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