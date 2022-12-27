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Япония ограничит въезд для туристов из Китая

Япония ограничит въезд для туристов из Китая Фото: pixabay
С 30 декабря Япония будет требовать проведения тестов на COVID-19 по прибытии для путешественников из материкового Китая, сообщает Zakon.kz.

В последние месяцы в Японии ослабили ограничения для туристов. Это означает, что путешественники из Китая будут единственными туристами, которые должны будут сдавать анализы на КВИ по прибытии, передает South China Morning Post.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил 27 декабря, что такое решение было принято из-за распространения COVID-19 в Китае.

"Трудно установить точную ситуацию из-за серьезных расхождений между центральными и местными властями, а также между правительством и частным сектором. Это вызывает растущее беспокойство в Японии".Фумио Кисида

По словам Фумио Кисиды, с пятницы путешественники из материкового Китая или те, кто побывал там в течение семи дней, должны будут сдавать анализы по прибытии в Японию. Те, у кого тест окажется положительным, будут помещены на семидневный карантин в специальные учреждения. Токио также ограничит полеты из материкового Китая.

Сообщается, что путешественники из Китая, Тайваня и Гонконга, посещающие Японию, с 30 декабря могут пользоваться только четырьмя аэропортами страны – двумя в Токио, а также одним в Нагое и одним в Осаке.

26 декабря власти Китая объявили о том, что с 8 января после трех лет жесткого контроля за пандемией от въезжающих путешественников больше не будут требовать проходить карантин.

Китай резко отменил многие из своих жестких карантинных ограничений после протестов. В настоящее время наблюдается беспрецедентный всплеск заболеваемости.

Япония полностью открылась для туристов только в октябре после 2,5 лет ограничений. В ноябре Японию посетили 934 500 человек из-за рубежа, что примерно на 40% превышает показатели того же месяца в допандемийном 2019 году.

В 2019 году путешественники из материкового Китая составили 30% въездных туристов, посетивших Японию.

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