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Назван средний размер пенсии в Казахстане

Назван средний размер пенсии в Казахстане Фото: Zakon.kz
Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2022 года составил 108 960 тенге, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 декабря в стране проживает 2 млн 276 тыс. пенсионеров. 

"За 11 месяцев выплачено пенсий на сумму более 2,7 трлн тенге. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 74,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 171 млрд тенге".  Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

С 1 января в Казахстане увеличатся пенсии. Размеры государственной базовой пенсионной выплаты будут повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, который в следующем году составит 40 567 тенге, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.

Таким образом, минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повысится с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге с 1 января 2023 года.

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