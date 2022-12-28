Казахстан увеличит количество рейсов в ОАЭ

На период праздничных дней и каникул увеличивается количество рейсов в ОАЭ из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"С 29 декабря 2022 года по 14 января 2023 года авиакомпания Fly Dubai планирует выполнение дополнительных 10 рейсов по маршрутам Астана – Дубай и Алматы – Дубай. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Б-737". Комитет гражданской авиации

Также с нового года количество рейсов между Казахстаном и Катаром будет увеличено. Начиная с 3 января катарская авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить количество выполняемых регулярных пассажирских рейсов между городами Алматы и Доха с 4 до 7 рейсов в неделю.



