"Поберегите детей" – Минздрав предупреждает об опасности новогодних утренников

Из-за скачка заболеваемости ОРВИ и распространения РС-вирусов, которые поражают в первую очередь детей, Минздрав рекомендует родителям отказаться от школьных утренников и посещения с детьми развлекательных центров в новогодние праздники, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова на брифинге СЦК, после снятия ковидных ограничений во всем мире отмечается резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Причем эпидсезон по этим заболеваниям начался раньше, чем обычно.



"Еще одна отличительная черта этого эпидсезона, которая характерна также не только для нас, но и для всего мира, – высокая циркуляция РС-вирусов: риновирусов и рино-синцитиальных вирусов. И у нас риновирусы составляют 43% от количества лабораторно подтвержденных случаев ОРВИ, рино-синцитиальные вирусы – 70%. Эти вирусы в большей степени поражают детей, в первую очередь – до пяти лет. У них заболевание протекает более тяжело". Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова

Айжан Есмагамбетова обратила внимание на то, что в соцсетях идет поток сообщений о случаях тяжелого течения РС-вирусов у детей с сильной интоксикацией и высокой температурой, которую трудно сбить.

"В преддверии новогодних праздников я бы хотела обратиться к родителям: поберегите здоровье детей, учитывая сегодняшнее течение ОРВИ и гриппа. Не нужно посещать места массового скопления людей. Тем более что у детей заболевание протекает тяжелее, и это связано с их физиологическими особенностями и большим контактами. Поэтому в течение новогодних праздников и в целом в течение января, пока у нас идет подъем заболеваемости, не водите детей в школы и в детские сады, в ТРЦ и другие места массового скопления людей". Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова

Она также отметила поток жалоб на действия медиков "скорой помощи", которые якобы отказываются использовать препараты для быстрого снижения температуры у детей, не применяют так называемую "литическую смесь" (жаропонижающее, обезболивающее, противовоспалительное, классический состав – анальгин, аспирин, димедрол. – Прим. ред.). Вице-министр подчеркнула, что литическая смесь исключена из протоколов лечения ОРВИ и гриппа у детей и взрослых более 10 лет назад. Решение об исключении связано с тем, что высока вероятность осложнений и почечной недостаточности.