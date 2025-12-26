Аллергия и ожоги: чем могут быть опасны новогодние костюмы для детей

В преддверии новогодних утренников казахстанские санитарные врачи выявили более двух тысяч потенциально опасных товаров для детей. Чаще всего нарушения находили в праздничных костюмах. Как выбрать безопасный новогодний образ для ребенка и не испортить ему праздник – в материале Zakon.kz.

Для ребенка новогодний утренник – это настоящее событие, наверное, почти такое же важное, как корпоратив для взрослого. Кто-то ждет праздника, чтобы от души потанцевать и повеселиться так, чтобы "коллеги" по детсаду потом еще долго обсуждали его выступление.

Для кого-то главным событием становится заветная новогодняя "премия" – кулек со сладостями. А для других новогодняя елка – это возможность блеснуть красивым нарядом перед своими друзьями. Еще несколько десятков лет назад праздничные костюмы для детей родители часто шили сами. Платья снежинок мастерили из старой тюли, а образ для мальчика создавали из старых шапок и картонных деталей. Сегодня найти костюмы для новогоднего утренника совсем несложно.

Приобрести их можно практически на любом вещевом рынке. К примеру, в Алматы на Зеленом базаре такие товары продают в отделах с игрушками и праздничной атрибутикой. На прилавках – десятки образов на любой вкус, возраст и кошелек. От сказочных принцесс и супергероев до военных, полицейских и персонажей популярных мультфильмов.

Продавцы активно консультируют покупателей, помогают подобрать нужный размер и рассказывают о качестве тканей и стоимости нарядов, отмечая, что современные дети все чаще выбирают образы, вдохновленные кино и интернет-культурой.

Фото: Zakon.kz

По их словам, ассортимент обновляется ежегодно с учетом моды и интересов детей. Если раньше наибольшим спросом пользовались костюмы зайчиков, снежинок и пиратов, то сегодня предпочтения сместились в сторону героев популярных фильмов и комиксов.

"Есть все размеры – от самых маленьких до подростковых. Особенно востребованы костюмы Наруто и Дэдпула. Цены разные, все зависит от размера и персонажа. Например, костюм Венома на ребенка восьми лет стоит 10 тысяч тенге, платье принцессы на семилетнюю девочку – 12 тысяч. Костюм полицейского обойдется в 9 тысяч тенге, а наряд бойца ОМОНа – в 13 тысяч. Люди берут, не жалуются", – рассказала продавец Дарина.

Фото: Zakon.kz

Как рассказывают владельцы бутиков, большинство костюмов поступает в Алматы через маркетплейсы, а часть товара закупается у перекупщиков, которые привозят его из-за рубежа.

"В основном мы заказываем костюмы на маркетплейсах, но некоторые предприниматели закупают товар в Бишкеке или Китае. Там цены значительно ниже, чем у нас, поэтому это позволяет держать ассортимент и не завышать стоимость для покупателей", – пояснила Дарина.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что продавцы, работающие через маркетплейсы, в большей степени заинтересованы в сохранении своей репутации. В случае если товар окажется некачественным или вызовет аллергическую реакцию, покупатель может оставить жалобу или отзыв прямо в приложении. Такие обращения напрямую влияют на рейтинг продавца и могут привести к санкциям со стороны площадки.

Фото: Zakon.kz

У покупателей на вещевых рынках подобных механизмов защиты практически нет. В случае приобретения некачественного товара пожаловаться в интернете зачастую некуда, а вернуть покупку бывает сложно.

В преддверии Нового года санитарно-эпидемиологические службы страны провели проверки торговых точек и исследовали более 30 тысяч единиц продукции. Из них свыше двух тысяч товаров детского потребления и изделий легкой промышленности не соответствовали требованиям безопасности. По словам экспертов, нарушения выявлены в 87% проверенных образцов, преимущественно среди импортной продукции. Специалисты предупреждают, что некачественные ткани, красители и материалы могут вызвать у ребенка аллергические реакции и ожоги при непродолжительном ношении костюма.

По этой причине специалисты советуют родителям внимательно осматривать костюмы перед покупкой, обращать внимание на состав ткани, качество швов и наличие резкого запаха.

"Запах – индикатор опасности. Качественный костюм, включая маски, не должен иметь резкого, постороннего химического запаха. Желательно, чтобы материал содержал минимум синтетики или имел натуральную подкладку в местах, где он соприкасается с кожей. Если костюм полностью синтетический, наденьте под него хлопчатобумажное белье," – рекомендует Рабига Айтбаева, главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Фото: Zakon.kz

Карнавальный костюм должен быть не просто красивым, но и удобным, ведь ребенку предстоит активно двигаться. Поэтому эксперты советуют выбирать одежду, которая точно подходит по размеру. Слишком длинные подолы, рукава или свободный фасон могут стать причиной падения или травмы. Также наряд не должен стеснять движений, сдавливать или натирать кожу.

"Костюм должен исключать перегрев или переохлаждение. Объемные, плотные наряды, например, комбинезоны животных, могут быстро вызвать потливость. Обратите внимание на ровность швов и надежность фурнитуры. Резинки и застежки должны быть защищены внутренней планкой для предотвращения натирания", – сказала Рабига Айтбаева.

Фото: Zakon.kz

Специалисты также рекомендуют обратить внимание на мелкие детали и пожарную безопасность – это очень важный аспект, особенно в помещениях со свечами или гирляндами.

"Маски, парики, бороды и сам костюм должны быть пожаробезопасными. Все мелкие элементы, такие как бусинки, пайетки, глазки, тесемки, должны быть крепко пришиты или приклеены. В противном случае они могут быть оторваны и проглочены, особенно маленькими детьми", – сказала Рабига Айтбаева.

Чтобы праздник у ребенка прошел без происшествий, эксперты советуют выбирать костюм вместе с ним. Наряд должен не только нравиться малышу, но и быть комфортным уже во время примерки, не сковывать движения и не вызывать дискомфорта. Помните, что красивый и безопасный наряд – залог веселого, активного и по-настоящему незабываемого праздника.