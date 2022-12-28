Зангар Нурланулы стал лучшим зарубежным теннисистом 2022 года среди игроков до 14 лет

14-летний Зангар получил награду "Зарубежный игрок года" от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour).

Как сказано в сообщении пресс-службы ФТК, в уходящем году казахстанец завершил сезон в Топ-10 рейтинга Tennis Europe и выиграл по два титула в одиночном и парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.





"Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своего отца, тренеров и, конечно же, Федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там сыграть достойно". Зангар Нурланулы

Напомним, что в прошлом году в этой номинации победила еще одна казахстанка – Зара Даркен.