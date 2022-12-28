Январские беспорядки: депутат пригласил генпрокурора в Мажилис

Депутаты требует от силовиков и соответствующих госорганов ответов о январских событиях, чтобы было полное понимание произошедшего, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял в своем запросе на имя генпрокурора Берика Асылова депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин. Он отметил, что мирно начатый протест из-за цены на газ был использован провокаторами. Они, по его словам, использовали профессионально обученных бандитов и головорезов и в итоге в крупных городах произошли бои.



"Самое ужасное, что наши внутренние и внешние враги совершали преступления против власти, они организовали безжалостные нападения на государственные учреждения, стратегические объекты. Это была угроза для нашего государства". Депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин

Он отметил, что правоохранительные органы отчитались об итогах расследования, но на некоторые вопросы нет еще ответов.

"У населения много вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Кто это все организовал, потому что во всех регионах одновременно вспыхнули волнения, какова была их цель, какие убытки причинила январская трагедия, какая помощь близким погибшим наших граждан (оказывается. – Прим. ред.). Нужно полное понимание произошедшего. Сейчас в обществе распространяются разные слухи, что дает ложные представления и способствует распространению фейковой информации. Следует открыто констатировать обстоятельства и дать оценку. Учитывая важность вопроса, соответствующие силовые структуры и госорганы должны прийти на пленарное заседание Мажилиса в начале года и открыто ответить на вышеуказанные и другие вопросы. Это требование народа". Едил Жанбыршин

Его поддержал спикер Палаты Ерлан Кошанов. Он дал соответствующее поручение Аппарату Мажилиса.



В начале января массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились. 5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство. В стране был введен режим ЧП.