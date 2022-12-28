Кофемашины, служебное авто: на 500 млн тенге завысили стоимость госзакупок в Абайской области

За последние три месяца выявлены факты искусственного завышения стоимости закупок на сумму 453 миллиона тенге. Об этом заявил руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Абайской области Адильхан Сабуров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в конце сентября ГКП "Теплокоммунэнерго" намеревалось закупить задвижки по 1,2 млн тенге за единицу. Согласно плану закупок, количество задвижек составляло 130 единиц на общую сумму 161 млн тенге, тогда как максимальная рыночная стоимость данного продукта не превышала 845 тыс. тенге.

Как отметил Адильхан Сабуров, после вмешательства Антикора в план закупок коммунального предприятия были внесены соответствующие корректировки. В результате бюджет ГКП сэкономил 51 млн тенге, при этом увеличив количество приобретаемого продукта до 150 единиц.

Государственными предприятиями также допускаются необоснованные закупки услуг.

Он привел пример: в плане закупок ТОО "Шульбинская ГЭС" была заложена услуга "Составление декларации по КПН и проверка правильности исчисления налогов в бюджет и платежей". На эту услугу в квазигосударственном секторе предусмотрели 1,7 млн тенге. Между тем в ТОО имеется штатный сотрудник-бухгалтер, который обязан заниматься составлением и сдачей налоговой отчетности. Закупка также была отменена.

"Выявлены факты объявления конкурсов на закуп товаров, не предусмотренных натуральной нормой материально-технического обеспечения государственных органов. Такая закупка была отменена КГКП "Дворец творчества детей и молодежи", где был запланирован закуп кофемашины на сумму 320 тыс. тенге". Руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Абайской области Адильхан Сабуров

В погоне за освоением бюджетных средств в декабре 2022 года акиматом Аягозского района было запланировано приобретение служебных авто в количестве 27 единиц на сумму 216 млн тенге. Однако стоимость одного авто была завышена на 1,5 млн тенге (Chevrolet Cobalt). Он отметил, что после направленного рекомендательного письма о пересмотре стоимости закупок Акимат вовсе отменил приобретение автотранспортных средств за 216 млн тенге.



