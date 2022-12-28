В Мангистау три недели назад пропала мать пятерых детей

Три недели назад в Мангистау пропала 32-летняя мать пятерых детей. По данным регионального департамента полиции, к розыску пропавшей уже приступили, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что Айтжан Мусабаева, жительница села Акшукур, вышла из дома 6 декабря в неизвестном направлении и до сих не вернулась.

Также отмечены приметы пропавшей: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы. При себе у нее была карточка для получения пособий.

В публикации Lada говорится, что женщина является многодетной матерью – у нее пятеро детей.

В пресс-службе полиции заявили, что к розыску пропавшей уже приступили.

