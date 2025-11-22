Опасный дом: в Усть-Каменогорске спасли мать и пятерых детей

В ходе рейда сотрудница полиции обнаружила в частном доме сильное загрязнение воздуха угарным газом и успела вывести оттуда мать и пятерых детей, предотвратив трагедию, сообщает Zakon.kz.

В рамках республиканского ОПМ "Участок" сотрудница полиции Асель Тукушева спасла семью от отравления угарным газом.

Едва переступив порог очередного дома, она почувствовала резкий запах угарного газа. В этом доме жила мать, которая в одиночку воспитывала пятерых детей: старшему – 17 лет, младшему – 3 года. Понимая, что опасность с каждой минутой растет, сотрудница полиции незамедлительно приняла меры и предотвратила трагедию, сообщили в МВД 22 ноября 2025 года.

Прибывшие специалисты ДЧС подтвердили, что в доме действительно произошло загрязнение воздуха угарным газом. Причиной стало то, что из-за трещин в печи дым попадал внутрь помещения.

"По итогам проверки дом признали опасным для жизни и здоровья. До полного восстановления печи мать и пятерых детей временно разместили в кризисном центре в Усть-Каменогорске. Благодаря бдительности и оперативным действиям капитана полиции Асель Тукушевой удалось спасти шесть человек и избежать крупной трагедии", – отметили в министерстве.

