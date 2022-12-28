Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

28 декабря решением Республиканской комиссии в третьем потоке 2022 года стипендия присуждена еще 178 казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Из них 60 человек поступили в магистратуру, 8 – в докторантуру лучших вузов мира. По программе "Стажировка" пройдут обучение 110 стипендиатов.

И среди них известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, в какой вуз поступил он пока не известно.





Обладатели международной стипендии "Болашак" пройдут академическое обучение и стажировку в ведущих университетах и научных центрах 20 стран мира. 93 человека пройдут обучение в вузах США, 47 – Великобритании и др.





"В этом году в рамках поручения главы государства запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Так, в 2022 году преобладающее большинство стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля", – говорится в сообщении.

С полным списком можно ознакомиться здесь.