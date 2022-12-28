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Дед Мороз за рулем: жителей Шымкента удивил праздничный автобус

Шымкент Фото: Zakon.kz
Атмосферу предстоящего Нового года шымкентцам дарит празднично украшенный автобус под номером 113. Его водитель украсил салон мишурой и гирляндами. Он же выступает в роли Деда Мороза, есть в общественном транспорте и своя Снегурочка, сообщает Zakon.kz.

Больше всего праздничному автобусу рады маленькие жители города. Если рассказать стишок Деду Морозу, он и Снегурочка раздают маленьким пассажирам памятные презенты.

"Я рассказал стихотворение водителю автобуса и кондуктору. Они дали мне вкусную шоколадку. Еду сейчас в школу, с друзьями поделюсь", – говорит школьник.

Автобус изнутри больше похож на торжественный зал. По словам водителя автобуса, он впервые решил украсить свой автобус гирляндой, мишурой, шарами и снежинками, и не пожалел. Галымжан Оспанов говорит, что у пассажиров при входе сразу поднимается настроение, а некоторые заходят даже танцуя.


украшение

Фото: Zakon.kz


"Надеюсь, в новом году все будет хорошо! Желаю нашим пассажирам хорошего настроения, мирного неба над головой, здоровья и много денег. Решил украсить автобус свой, чтобы раздавать хорошее настроение нашим жителям. Это же классно, и у тебя сразу настроение поднимается", – говорит водитель автобуса в одежде Деда Мороза.


В автопарке рассказали, что теперь по Шымкенту курсируют уже около 10 новогодних автобусов. Инициативу предложили сами водители, а руководство решило поддержать их и выделить средства за свой счет для украшений и подарков. 

Карина Адильбекова

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Редакция Zakon.kz
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