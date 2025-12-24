#Казахстан в сравнении
Общество

"Вырубали топором": Дед Мороз и Снегурочка в стиле хоррор стали поводом для скандала в Степногорске

Дед Мороз, фигурка, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 10:34 Фото: pixabay
На улицах Степногорска в преддверии Нового года появились традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Однако вместо праздничного настроения сказочные персонажи вызвали у горожан недоумение и даже испуг своим внешним видом, сообщает Zakon.kz.

О необычном новогоднем оформлении стало известно из публикации местных жителей в социальных сетях.

Как отмечают авторы постов, Дед Мороз и Снегурочка выглядят так, будто их вырубали топором в темноте, а остальные фигуры напоминают случайных свидетелей этого "творческого процесса".

Также жители обратили внимание на то, что, по их словам, на праздничное оформление было потрачено более 10 млн тенге.

Однако казахстанцы даже в этой ситуации нашли плюс: такое оформление точно не спутаешь ни с каким другим.

На возмущения поспешили отреагировать в городском акимате и принесли извинения.

Заместитель акима Степногорска Дархан Оспанов заявил, что с этого года было решено возобновить старую добрую традицию, чтобы организации города по-своему проявили инициативу и поучаствовали в оформлении новогодней площади.

"В данном случае новогодняя инсталляция Деда Мороза и Снегурочки, а также других малых архитектурных форм – это инициатива наших организаций", – уточнил Оспанов.

Далее представитель депутатского корпуса заверил, что ни одного тенге на данное оформление из бюджета города не выделялось. К тому же, так как архитектурные формы не выдержали критики, принято решение их демонтировать:

"Площадь будет соответствовать всем необходимым параметрам и население нашего города будет удовлетворено. Приносим свои извинения за подобную ситуацию".

Интересно, что 23 декабря 2025 года Международный день Дедов Морозов прошел в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
