Вопрос исчерпан: МИД РК о высказываниях российского посла Алексея Бородавкина

Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстан принял извинения российской стороны по поводу заявлений российского посла Алексея Бородавкина о радикальных националистах и русофобии в Казахстане. Вопрос на сегодня исчерпан. Об этом заявил официальный представитель МИДа на брифинге в ведомстве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров заявил, что с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным состоялись соответствующие беседы.

"Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал высказывания российского посла. Свои пояснения по этому вопросу также дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Считаем, что вопрос на сегодняшний день исчерпан. Извинения российской стороны приняты". Айбек Смадияров При этом он отметил, что отношения двух стран определяются главами государств. Так, по его словам, во время последнего визита Касым-Жомарта Токаева в Россию по итогам прошедших переговоров в Москве главы двух стран подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

"Как отметил наш президент, за это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества. Острых вопросов между нами нет". Айбек Смадияров

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