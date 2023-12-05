О чем говорил Токаев с послом России в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава государства отметил, что между нашими странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.



По его словам, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.

Фото: akorda.kz

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо.