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О чем говорил Токаев с послом России в Казахстане

О чем говорил Токаев с послом России в Казахстане Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава государства отметил, что между нашими странами сложился устойчивый диалог по всему спектру межгосударственных связей.

По его словам, договоренности, достигнутые в ходе недавнего официального визита президента России Владимира Путина в Астану, еще раз подтвердили обоюдное стремление к всестороннему укреплению добрососедских отношений.

Токаев принял посла России в Казахстане

Фото: akorda.kz

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы и перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая в Казахстане Чжан Сяо.

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