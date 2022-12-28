Казахстан в 2022 году расширил список безвизовых стран до 80

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве заявил о том, что в 2022 году был расширен список безвизовых стран до 80 государств, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что Казахстан имеет дипломатические связи со 186 государствами мира, а география дипломатических отношений охватывает 104 загранучреждения в 70 государствах.

"В 2022 году расширен список безвизовых стран до 80 государств по различным категориям паспортов, включая 26 государств для общегражданских паспортов. Заключены взаимные соглашения с 9 новыми странами по различным категориям паспортов: Мальдивами, Андоррой, Никарагуа, Венесуэлой, Боливией, Парагваем, Доминиканой, Албанией и Белизом. Кроме этого, 12 октября этого года с Катаром подписан протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и специальных паспортов, которое освобождает от визовых требований владельцев общегражданских паспортов". Айбек Смадияров

Также он отметил, что для создания благоприятного инвестиционного климата, активизации деловых контактов и увеличения туристического потенциала страны правительством введен безвизовый режим для граждан Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Индии, который позволил гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней.