Метель, дождь и туман ожидаются в семи областях Казахстана
По городам Усть-Каменогорск, Семей и Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
На западе, юге, севере Акмолинской области ожидается низовая метель.
В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на северо-западе области – гололед.
В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман.
На юго-западе Северо-Казахстанской области – низовая метель. На севере области – туман. В Петропавловске ожидается туман.
На большей части Мангистауской области ожидаются осадки (снег, дождь). На юге, западе, севере области – гололед. На юге, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе области 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается гололед. Ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15-18 м/с.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью – туман. В Туркестане ночью ожидается туман.
На большей части Костанайской области ожидается снег. На западе области – низовая метель. На юге области – туман.