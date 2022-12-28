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Метель, дождь и туман ожидаются в семи областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны и трех городах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По городам Усть-Каменогорск, Семей и Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На западе, юге, севере Акмолинской области ожидается низовая метель.

В Западно-Казахстанской области ночью на юго-западе, днем на северо-западе области – гололед.

В центре, на юге Кызылординской области ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области – низовая метель. На севере области – туман. В Петропавловске ожидается туман.

На большей части Мангистауской области ожидаются осадки (снег, дождь). На юге, западе, севере области – гололед. На юге, севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, днем на западе области 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается гололед. Ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью – туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

На большей части Костанайской области ожидается снег. На западе области – низовая метель. На юге области – туман.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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