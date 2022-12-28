Динара Садуакасова завоевала "серебро" на ЧМ в Алматы
Фото: Facebook/Диана Садуакасова
Динара Садуакасова взяла "серебро" на Чемпионате мира по быстрым шахматам, сообщает Zakon.kz.
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На ЧМ-2022 по блицу и рапиду в Алматы казахстанка уступила китаянке Тань Чжунъи. По итогам 11-ти туров обе шахматистки набрали по 8,5 очка.
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