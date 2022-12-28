Шахматист Магнус Карлсен четвертый раз стал чемпионом мира

Лучший шахматист планеты, норвежец Магнус Карлсен, принял участие в мировом первенстве по рапиду, которое в эти дни проходило на арене алматинского Дворца спорта имени Балуана Шолака, сообщает Zakon.kz.

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Карлсен набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.

Перед заключительным туром, в котором Карлсен выиграл у Пархама Магсудлу, в турнирной таблице было троевластие. По 9 очков в активе также было у Винсента Каймера и Владислава Артемьева. Россиянину в 11-м туре удалось обыграть Карлсена, однако в заключительном матче он уступил американцу Фабиано Каруане.

Каруана в итоге обошел Артемьева в турнирной таблице, набрав 9,5 очка. Столько же у Каймера, сыгравшего вничью с Максимом Вашье-Лагравом. Даниил Дубов и Владимир Федосеев в заключительном туре разошлись миром и догнали Артемьева по очкам – по 9.

Это уже четвертая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах.