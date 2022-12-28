Алматинцы почувствовали землетрясение

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 28 декабря в 23:17 зарегистрировала подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения находился в 261 ​​км к юго-востоку от Алматы, на территории Кыргызстана и границы Китая.

Энергетический класс землетрясения 13.4. Магнитуда MPV 6.2.

Координаты эпицентра 41.83° с.ш. 79.49° в.д.

Глубина 25 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла.

Как уточнили спасатели, разрушений в городе нет.