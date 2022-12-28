Алматинцы почувствовали землетрясение
Фото: Индианский университет
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 28 декабря в 23:17 зарегистрировала подземные толчки, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения находился в 261 км к юго-востоку от Алматы, на территории Кыргызстана и границы Китая.
Энергетический класс землетрясения 13.4. Магнитуда MPV 6.2.
Координаты эпицентра 41.83° с.ш. 79.49° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2-3 балла.
Как уточнили спасатели, разрушений в городе нет.
На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита" на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено. Пресс-служба ДЧС города Алматы
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