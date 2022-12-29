Казахстанcким водителям грозит арест за выезд на закрытые трассы в непогоду
Как пишет портал Kolesa.kz, ранее вся ответственность за то, что люди выехали на закрытую трассу, ложилась на полицейских, перегораживавших путь на заснеженные участки. Геройство водителей часто оборачивалось опасными поисково-спасательными операциями с вытаскиванием машин из сугробов и отогревом людей. Однако автомобилисты продолжали игнорировать запреты.
В соответствии с октябрьским постановлением правительства "Об утверждении Правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах", нарушителей полагается привлекать к ответственности по статье 667 КоАП РК. За неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 30 МРП, или 91 890 тенге в 2022 году, либо арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения в течение года – арест от 15 до 20 суток. Тем, кого арестовывать нельзя (к примеру, инвалидов,), – штраф до 50 МРП, или 152 150 тенге.
"Хочется верить, что жесткие меры наконец-то заставят водителей задуматься, ведь были в Казахстане и печальные исходы путешествий в зимний период", – резюмируют авторы.
22 декабря в Казахстане изменили нормы труда и отдыха водителей международных перевозок.