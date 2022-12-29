Казахстанcким водителям грозит арест за выезд на закрытые трассы в непогоду

До 15 суток ареста может составить наказание водителям, игнорирующим предупреждение о закрытии дорог и отправляющихся в путь в непогоду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Kolesa.kz, ранее вся ответственность за то, что люди выехали на закрытую трассу, ложилась на полицейских, перегораживавших путь на заснеженные участки. Геройство водителей часто оборачивалось опасными поисково-спасательными операциями с вытаскиванием машин из сугробов и отогревом людей. Однако автомобилисты продолжали игнорировать запреты.

В соответствии с октябрьским постановлением правительства "Об утверждении Правил прекращения или временного ограничения движения транспортных средств на дорогах", нарушителей полагается привлекать к ответственности по статье 667 КоАП РК. За неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы, гражданам грозит на первый раз штраф в размере 30 МРП, или 91 890 тенге в 2022 году, либо арест на срок до 15 суток. В случае повторного нарушения в течение года – арест от 15 до 20 суток. Тем, кого арестовывать нельзя (к примеру, инвалидов,), – штраф до 50 МРП, или 152 150 тенге.

"Хочется верить, что жесткие меры наконец-то заставят водителей задуматься, ведь были в Казахстане и печальные исходы путешествий в зимний период", – резюмируют авторы.

22 декабря в Казахстане изменили нормы труда и отдыха водителей международных перевозок.

