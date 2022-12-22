В Казахстане изменили нормы труда и отдыха водителей международных перевозок

Приказом МИИР РК от 12 декабря 2022 года внесены изменения в Правила организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлено, что ежедневная продолжительность управления автотранспортом не должна превышать 9 часов. Допускается увеличение максимум до 10 часов не более двух раз в течение недели.

Ранее предусматривалась продолжительность управления авто не более 8 часов.

Вместе с тем еженедельная продолжительность управления автотранспортом увеличена с 40 до 56 часов. При этом общая суммарная продолжительность управления в течение любых двух последовательных недель не должна превышать 90 часов.

Наряду с этим также увеличен период отдыха водителя. Теперь он может ежедневно отдыхать не менее 11 часов, а также еженедельно – не менее 45 часов, если не наступает период отдыха.



Этот перерыв заменяется перерывом продолжительностью не менее 15 минут, за которым следует перерыв продолжительностью не менее 30 минут, распределенными на протяжении периода управления в течение 4,5 часа, или сразу после этого периода, как указано выше.

При этом время ожидания и время, не используемое для управления и проведенное в движущемся транспортном средстве, на пароме или в поезде, не рассматривается в качестве другой работы и квалифицируется как перерыв.



Также предусматривается, что водители экипажа, состоящего из нескольких человек, имеют еженедельный период отдыха не менее 45 часов каждую неделю.

Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.

