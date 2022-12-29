Эксперт рассказала о калорийности новогодних блюд из известных советских фильмов

Российский нутрициолог Елена Свиридова рассказала, насколько калорийны традиционные блюда, которые в том числе стояли на столах героев всем известных советских новогодних фильмов, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Свиридова в беседе с RT, без крабового салата не обходится почти ни одно новогоднее застолье, в том числе и в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".



"Калорийность – примерно 200 ккал на 100 г. Как и с любым блюдом, необходимо соблюдать меру, потому что салат заправляют майонезом. Крабовый салат подойдет для диетического питания, если вместо риса добавить белокочанную капусту, а майонез заменить нежирной сметаной или йогуртом. Для приготовления желательно использовать качественное крабовое мясо", – посоветовала нутрициолог.

Одно из главных блюд новогоднего стола – салат оливье. В среднем порция содержит около 210 калорий, поделилась нутрициолог.



"Салат богат витаминами и белком с точки зрения овощной составляющей, диетическое мясо птицы и яиц делают блюдо сытным и относительно правильным. Яйца и курица – главный источник белка, свежие огурцы заменяют клетчатку, маринованные – восстанавливают водно-солевой баланс. Горошек – растительный белок, морковь богата витамином А. Также в классическом оливье содержится 170 мг холестерина при суточной норме для здорового человека 300 мг", – добавила эксперт.

По словам специалиста, блюда из яиц вполне могут заменить жирную и тяжелую пищу.

"Яйца восполняют баланс белка и поддерживают мышцы в тонусе. Следить за количеством употребляемых яиц необходимо людям с повышенным холестерином. Также можно убирать желтки и оставлять только белки. На Новый год можно приготовить фаршированные яйца: с авокадо, красной рыбой, икрой, голубым сыром, грибами, тунцом или ветчиной", – предложила Свиридова.

Специалист добавила, что полезным продуктом для тех, кто следит за фигурой и здоровьем, является кабачковая икра, которая у многих ассоциируется с банкетом в фильме "Иван Васильевич меняет профессию".



"В блюдах из кабачков содержатся витамины группы В, фолиевая кислота, магний, медь, цинк. Благодаря обилию клетчатки в составе такая икра считается низкокалорийным продуктом, который полностью усваивается организмом и отлично его насыщает. С точки зрения нутрициологии польза кабачковой икры для организма огромна. Высокая концентрация витаминов и микроэлементов в составе делает ее достойной альтернативой аптечным витаминным комплексам", – говорит специалист.

Также эксперт напомнила о необходимости не превышать суточную норму мандаринов, которая составляет четыре фрукта.



"Большее количество может привести к аллергической реакции. В период новогодних праздников учащаются случаи госпитализаций с аллергией на мандарины, выявленной впервые в жизни", – заключила она.